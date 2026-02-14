عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

قد تظهر على القدمين علامات بسيطة نظنها عابرة أو ناتجة عن الإرهاق، لكنها في بعض الحالات قد تكون أول إنذار مبكر لمرض السكري. المشكلة أن كثيرين لا يربطون بين تغيرات القدم ومستوى السكر في الدم، رغم أن القدم تُعد من أكثر الأعضاء تأثرًا باضطراب سكر الدم.

في هذا المقال نكشف لكِ ما هو العرض الصغير في القدم الذي قد يشير إلى بداية الإصابة بالسكري، ولماذا يجب الانتباه له مبكرًا، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

تنميل أو وخز خفيف في القدم

أحد أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا هو الشعور بتنميل خفيف، وخز يشبه الإبر، أو إحساس بالحرقان في القدمين، خاصة ليلًا. قد يظنه البعض نتيجة الجلوس لفترة طويلة أو نقص فيتامينات، لكنه أحيانًا يكون مؤشرًا على ما يُعرف بـ"اعتلال الأعصاب السكري".

عندما يرتفع مستوى السكر في الدم لفترة طويلة، يبدأ في التأثير على الأعصاب الدقيقة، خصوصًا في الأطراف مثل القدمين. ومع الوقت قد يتطور الأمر من مجرد وخز بسيط إلى فقدان الإحساس الجزئي.

قدم

جفاف وتشقق الجلد بشكل غير معتاد

من العلامات المبكرة أيضًا جفاف شديد في جلد القدم، خاصة في الكعبين، مع ظهور تشققات متكررة لا تتحسن بسهولة. ارتفاع السكر في الدم يقلل من ترطيب الجلد ويؤثر على الغدد العرقية، ما يؤدي إلى جفاف ملحوظ.

إذا لاحظتِ أن كريمات الترطيب لا تعطي نتيجة كما كانت من قبل، فقد يكون من المفيد فحص مستوى السكر.

بطء التئام الجروح الصغيرة

جرح بسيط من الحذاء، خدش خفيف، أو حتى شق في الجلد قد يستغرق وقتًا أطول من المعتاد للشفاء. هذه من العلامات المهمة التي لا يجب تجاهلها.

ارتفاع السكر في الدم يؤثر على الدورة الدموية ويضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى، ما يؤدي إلى تأخر التئام الجروح، خاصة في القدمين.

تغير لون الجلد أو برودة القدم

ضعف تدفق الدم الناتج عن اضطراب السكر قد يسبب شحوبًا أو تغيرًا طفيفًا في لون الجلد، وأحيانًا شعورًا ببرودة غير مبررة في القدمين.

هذه التغيرات قد تكون خفيفة في البداية، لكنها مؤشر يستحق الانتباه، خاصة إذا ترافق مع أعراض أخرى مثل العطش الزائد أو كثرة التبول.

لماذا تظهر أعراض السكري في القدم أولًا؟

القدم بعيدة عن القلب نسبيًا، وتعتمد على شبكة دقيقة من الأوعية الدموية والأعصاب. أي خلل في مستوى السكر يؤثر عليها بسرعة. لذلك تعتبر القدم مرآة مبكرة لصحة الدورة الدموية والأعصاب.

لهذا ينصح الأطباء مرضى السكري بفحص القدمين يوميًا لاكتشاف أي تغير مبكرًا قبل تطور المضاعفات.

متى يجب إجراء تحليل السكر؟

إذا لاحظتِ أحد هذه الأعراض مع وجود عوامل خطر مثل:

زيادة الوزن

تاريخ عائلي لمرض السكري

خمول وقلة حركة

ضغط دم مرتفع

متلازمة تكيس المبايض

فمن الأفضل إجراء تحليل سكر صائم وتحليل تراكمي للاطمئنان.

كيف تحمين قدميك؟