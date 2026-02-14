قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي يعلن الهجوم على سفينة بالكاريبي ومقتـ ل 3 أشخاص
داليا مصطفى تكشف مواصفات فتى أحلامها: الأمان أهم حاجة ونعجز مع بعض
اعملوا اللي عليكم..الغندور يوجه رسالة دعم للزمالك قبل مباراة كايزر تشيفز
ترامب : تغيير النظام الإيراني بقيادة خامنئي أفضل شئ ممكن يحدث
هتشري بكام.. أسعار الياميش مخفضة في معرض أهلا رمضان 2026
سعر الدولار اليوم السبت 14-2-2026
محلية الشيوخ تناقش ملف الإسراع في إجراء انتخابات المحليات.. الثلاثاء
دعاء الفجر يوم 26 شعبان.. كلمات تستفتح بها اليوم لقضاء الحوائج
عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها
البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟
زيلينسكي: أوكرانيا تدافع وحدها عن أوروبا.. وأمريكا قادرة على إيقاف بوتين
عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
أسماء عبد الحفيظ

قد تظهر على القدمين علامات بسيطة نظنها عابرة أو ناتجة عن الإرهاق، لكنها في بعض الحالات قد تكون أول إنذار مبكر لمرض السكري. المشكلة أن كثيرين لا يربطون بين تغيرات القدم ومستوى السكر في الدم، رغم أن القدم تُعد من أكثر الأعضاء تأثرًا باضطراب سكر الدم.

هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري 

في هذا المقال نكشف لكِ ما هو العرض الصغير في القدم الذي قد يشير إلى بداية الإصابة بالسكري، ولماذا يجب الانتباه له مبكرًا، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

تنميل أو وخز خفيف في القدم

أحد أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا هو الشعور بتنميل خفيف، وخز يشبه الإبر، أو إحساس بالحرقان في القدمين، خاصة ليلًا. قد يظنه البعض نتيجة الجلوس لفترة طويلة أو نقص فيتامينات، لكنه أحيانًا يكون مؤشرًا على ما يُعرف بـ"اعتلال الأعصاب السكري".

عندما يرتفع مستوى السكر في الدم لفترة طويلة، يبدأ في التأثير على الأعصاب الدقيقة، خصوصًا في الأطراف مثل القدمين. ومع الوقت قد يتطور الأمر من مجرد وخز بسيط إلى فقدان الإحساس الجزئي.

 قدم

جفاف وتشقق الجلد بشكل غير معتاد

من العلامات المبكرة أيضًا جفاف شديد في جلد القدم، خاصة في الكعبين، مع ظهور تشققات متكررة لا تتحسن بسهولة. ارتفاع السكر في الدم يقلل من ترطيب الجلد ويؤثر على الغدد العرقية، ما يؤدي إلى جفاف ملحوظ.

إذا لاحظتِ أن كريمات الترطيب لا تعطي نتيجة كما كانت من قبل، فقد يكون من المفيد فحص مستوى السكر.

بطء التئام الجروح الصغيرة

جرح بسيط من الحذاء، خدش خفيف، أو حتى شق في الجلد قد يستغرق وقتًا أطول من المعتاد للشفاء. هذه من العلامات المهمة التي لا يجب تجاهلها.

ارتفاع السكر في الدم يؤثر على الدورة الدموية ويضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى، ما يؤدي إلى تأخر التئام الجروح، خاصة في القدمين.

تغير لون الجلد أو برودة القدم

ضعف تدفق الدم الناتج عن اضطراب السكر قد يسبب شحوبًا أو تغيرًا طفيفًا في لون الجلد، وأحيانًا شعورًا ببرودة غير مبررة في القدمين.

هذه التغيرات قد تكون خفيفة في البداية، لكنها مؤشر يستحق الانتباه، خاصة إذا ترافق مع أعراض أخرى مثل العطش الزائد أو كثرة التبول.

لماذا تظهر أعراض السكري في القدم أولًا؟

القدم بعيدة عن القلب نسبيًا، وتعتمد على شبكة دقيقة من الأوعية الدموية والأعصاب. أي خلل في مستوى السكر يؤثر عليها بسرعة. لذلك تعتبر القدم مرآة مبكرة لصحة الدورة الدموية والأعصاب.

لهذا ينصح الأطباء مرضى السكري بفحص القدمين يوميًا لاكتشاف أي تغير مبكرًا قبل تطور المضاعفات.

متى يجب إجراء تحليل السكر؟

إذا لاحظتِ أحد هذه الأعراض مع وجود عوامل خطر مثل:

زيادة الوزن

تاريخ عائلي لمرض السكري

خمول وقلة حركة

ضغط دم مرتفع

متلازمة تكيس المبايض

فمن الأفضل إجراء تحليل سكر صائم وتحليل تراكمي للاطمئنان.

كيف تحمين قدميك؟

  • افحصي قدميك يوميًا تحت إضاءة جيدة
  • حافظي على ترطيب الجلد بانتظام
  • ارتدي أحذية مريحة
  • قصي الأظافر بحذر
  • تحكمي في مستوى السكر عبر نظام غذائي صحي
مرض السكري السكري أول إنذار لمرض السكري تنميل أو وخز خفيف في القدم بداية الإصابة بالسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

الكرة الطائرة انسات

الأهلي وسبورتنج يحققان الفوز بالجولة الأولى من كأس سوبر آنسات الكرة الطائرة

تشيلسي

تشيلسي يكتسح هال سيتي برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

بلال عطية

إبراهيم عبد الجواد : بلال عطية لديه فرصة للاحتراف في راسينج الإسباني

بالصور

عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري

عادة صباحية تدمر هرموناتك.. خطأ يومي يسبب اضطراب المزاج وزيادة الوزن .. الحل في اختيار التوقيت

عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد