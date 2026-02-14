قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تسريب يكشف ألوان سلسلة Galaxy S26 وتصميم الكاميرا الجديد

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

كشفت منصة Android Central أن تسريبًا جديدًا لصور عالية الدقة من المسرب المعروف إيفان بلاس، نقلًا عن 9to5Google، أظهر ما يعتقد أنها الصور التسويقية الرسمية الكاملة لسلسلة سامسونج Galaxy S26 قبل الإعلان المنتظر في حدث Galaxy Unpacked يوم 25 فبراير في سان فرانسيسكو.​

ألوان Galaxy S26 Ultra

أوضحت المنصة أن الصور المسربة تعرض هاتف Galaxy S26 Ultra بأربعة ألوان رئيسية هي Sky Blue وCobalt Violet والأبيض والأسود، مع الإشارة إلى أن لوني Silver Shadow وPink Gold قد يطرحان حصريًا عبر موقع سامسونج الرسمي على الإنترنت.​

أشارت Android Central إلى أن التسريب يؤكد تغيرا ملحوظًا في تصميم قلم S Pen المدمج، حيث أصبح زر القلم العلوي ملونا بنفس لون إطار الهاتف ويجلس بشكل مستوٍ مع حافة الجهاز، بينما يظل جسم القلم نفسه باللونين الأبيض أو الأسود بحسب لون النسخة.​

إعادة تصميم جزيرة الكاميرا في Ultra

أكد التقرير أن سامسونج تستعد هذا العام للتخلي عن أسلوب العدسات «العائمة» المنفصلة الذي استخدمته في الجيلين السابقين، حيث تُظهر الصور أن Galaxy S26 Ultra سيأتي مع جزيرة كاميرا واحدة متصلة تجمع العدسات في إطار موحد على ظهر الهاتف.​

أوضحت المنصة أن هذا التغيير يمنح الهاتف مظهرًا أكثر انتظامًا من الخلف، ويقرّبه في الشكل من بعض هواتف سامسونج الأخرى التي تعتمد جزيرة كاميرا كاملة بدل العدسات المنفصلة، مع احتفاظ Ultra بمستوى المواصفات الأعلى في السلسلة.​

مواصفات متوقعة ومزايا خاصة في S26 Ultra

أشارت Android Central إلى أن التسريبات ترجّح حصول Galaxy S26 Ultra على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 عالميًا، بينما قد يحصل الإصداران S26 وS26 Plus على معالج Exynos 2600 في بعض الأسواق، مع اختلاف حسب المنطقة.​

أكد التقرير أن S26 Ultra سيحافظ على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سلكي أسرع يصل إلى 60 واط، بالإضافة إلى شحن لاسلكي بقدرة 25 واط، إلى جانب شاشة Dynamic AMOLED كبيرة يُتوقع أن يبلغ قياسها نحو 6.9 بوصة.​

ألوان وتصميم S26 وS26 Plus الأساسية

أوضحت المنصة أن صور Galaxy S26 وGalaxy S26 Plus تُظهر انتقال سامسونج من التصميم السابق الذي استخدم «جزر كاميرا» منفصلة، إلى اعتماد تشكيل رأسي للكاميرات في شريط واحد يشبه ما قدمته الشركة في أحدث هواتفها القابلة للطي.​

أشارت Android Central إلى أن هذه الهواتف ستتوفر بالألوان الأساسية نفسها تقريبًا مع Ultra، مثل البنفسجي والأزرق الفاتح والأبيض والأسود، مع احتمالية وجود ألوان حصرية لموقع سامسونج كما جرت عادة الشركة في الأجيال الأخيرة.

Galaxy S26 سامسونج Galaxy S26 Galaxy Unpacked Galaxy هاتف Galaxy S26 Ultra Galaxy S26 Ultra

