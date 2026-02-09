سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy S26 Ultra ورسميًا تقترب من الكشف

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوضحت مجلة فوربس أن سامسونج تستعد خلال الشهر الجاري للكشف عن هواتف Galaxy S26 Ultra وGalaxy S26+ وGalaxy S26، بوصفها هواتفها الرئيسية التي ستقود مبيعات الشركة طوال 2026، مع التركيز على عتاد محدث وبرمجيات جديدة تدمج مزايا Galaxy AI وخدمات سامسونج السحابية.

سامسونج تلمح لموعد حدث Galaxy Unpacked

كشفت فوربس أن سامسونج لم تعلن بعد بشكل رسمي عن موعد مؤتمر Galaxy Unpacked المقبل، لكن تسريبات من متاجر التجزئة وسلسلة التوريد ترجّح إقامة الحدث في أواخر فبراير، مع ترجيح يوم الأربعاء 25 فبراير 2026 كموعد للكشف عن الهواتف الجديدة وربما سماعات Galaxy Buds4 اللاسلكية.

أشارت فوربس إلى أن الدعوة المسربة للحدث، التي نشرها حسابات معروفة بتسريبات الهواتف على منصة إكس، لمّحت إلى موعد المؤتمر، مع توقع انطلاق البث العالمي في حدود العاشرة صباحًا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة، ورجحت إقامة الحدث في مدينة سان فرانسيسكو.

سامسونج تطلق حملة ترويجية

أوضحت فوربس أن فريق سامسونج في منطقة الخليج بدأ حملة ترويجية مبكرة لحدث Galaxy Unpacked دون ذكر موعد محدد، مع دعوة المستخدمين للتفاعل عبر وسم #GalaxyUnpacked والإجابة عن سؤال: “ماذا تتوقع أن تكشف سامسونج في الحدث المقبل؟”.

أكد التقرير أن الحملة الترويجية تمتد حتى 10 أبريل، وتشمل مسابقة على مرحلتين، حيث تطلب المرحلة الثانية من المشاركين مشاركة ميزة مفضلة في الأجهزة الجديدة بعد الكشف عنها، بينما يلفت شرط انتهاء المرحلة الأولى في 24 فبراير النظر إلى أنه اليوم السابق للموعد المتوقع للمؤتمر.

سامسونج تستعد لفتح باب الحجز 

أشارت فوربس إلى أن سامسونج لن تفتح باب الطلب المسبق خلال الكلمة الرئيسية للمؤتمر، بل تخطط لإتاحة التسجيل المبدئي للراغبين في اقتناء الهواتف الجديدة في اليوم التالي، مع احتمال اختلاف مواعيد فتح الحجز من منطقة لأخرى.

ذكرت فوربس أن تقارير من كوريا الجنوبية تحدثت عن وجود مرحلتين: مرحلة “طلب مسبق” ومرحلة “بيع مسبق”، مع بقاء تفاصيل تطبيق هذا النموذج خارج السوق الكورية غير واضحة بعد، وما إذا كان الحجز في بعض الأسواق سيُعامل كحجز مبدئي يمكن تحويله لشراء كامل عند فتح البيع الرسمي.

عروض الحجز: تخلي عن خيار 128 جيجابايت 

أوضحت فوربس أن سامسونج اعتادت تقديم مزايا سخية للحجز المسبق في أجيال Galaxy S السابقة، مثل تحسين قيم الاستبدال ومنح اشتراكات مجانية لخدمات مثل Google Gemini AI Pro، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النوع من المزايا مع سلسلة Galaxy S26.

ذكرت فوربس أن تقارير من متاجر في السويد وفنلندا كشفت خطأً عن تفاصيل التسعير وبعض المواصفات، وأظهرت أن سامسونج ألغت خيار السعة 128 جيجابايت في هواتف السلسلة، ما يسمح للشركة بالتسويق لأن الموديلات الأساسية باتت تقدم مساحة تخزين أكبر ومواصفات أعلى، رغم كونها أغلى من نسخ 128 جيجابايت المطروحة في 2025.

أكد التقرير أن العرض التقليدي الذي كانت تقدمه سامسونج بمضاعفة سعة التخزين “double storage” عند الحجز المسبق – مثل دفع سعر 128 جيجابايت والحصول على 256 جيجابايت – أصبح أصعب في التطبيق مع ارتفاع تكلفة الذاكرة والتخزين، خاصة مع أسعار نسخ 256 و512 جيجابايت الأعلى في سلسلة Galaxy S26 مقارنة بالجيل السابق.

Galaxy S26 وواجهة One UI 8.5

أشارت فوربس إلى أن سلسلة Galaxy S26 ستصل للأسواق وهي تعمل بواجهة One UI 8.5، وهي النسخة الأحدث من واجهة سامسونج المبنية على أندرويد، مع خطط لإتاحتها لاحقًا لهاتف Galaxy S25 Ultra بعد انتهاء فعاليات Galaxy Unpacked.
أوضح التقرير أن بعض المزايا قد تظل حصرية لهواتف Galaxy S26، مثل خاصية “شاشة الخصوصية” في هاتف Galaxy S26 Ultra التي أشارت إليها تقارير سابقة، بينما يُتوقع أن تصل معظم التحديثات البرمجية إلى هواتف Galaxy S الأقدم، مع وصول جزء من المزايا أيضًا إلى بعض هواتف Galaxy A الأحدث.

مراجعات Galaxy S26 Ultra المتوقعة

ذكرت فوربس أن مؤتمر Galaxy Unpacked العام الماضي عُقد في 22 يناير، بينما وصل الجيل السابق Galaxy S25 إلى الأسواق في 7 فبراير، وبدأت المراجعات المستقلة لهاتف Galaxy S25 Ultra في الظهور بعد أسبوع تقريبًا من المؤتمر.

رجح التقرير أنه في حال التزام سامسونج بالجدول الزمني نفسه تقريبًا هذا العام، يمكن توقع نشر المراجعات الأولى لهاتف Galaxy S26 Ultra في الرابع من مارس، أي بعد حوالي أسبوع من المؤتمر المنتظر.

موعد توافر Galaxy S26 Ultra في الأسواق

أوضحت فوربس أن عدة متاجر في دول مثل السويد وفنلندا حددت يوم 11 مارس كتاريخ مبدئي لطرح سلسلة Galaxy S26 للبيع في متاجر التجزئة، مع توقع أن تكون الكميات المتاحة من موديلَي Galaxy S26 وGalaxy S26+ أقل نسبيًا من Galaxy S26 Ultra بسبب تعديلات في تشكيلة الموديلات.

أكد التقرير أن سامسونج تميل عادة إلى اختيار يوم الجمعة لإطلاق هواتفها في الأسواق بعد حوالي أسبوعين من المؤتمر، لكن توافق هذا الموعد مع يوم “الجمعة 13” دفع الشركة – بحسب التسريبات – لتقديم موعد الطرح إلى الأربعاء 11 مارس 2026 لتفادي هذا التاريخ الذي يحمل دلالة سلبية في الثقافة الغربية.

