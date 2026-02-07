سامسونج ترفع سعر جلاكسي S26 مقابل ترقيات محدودة

كشفت تسريبات حديثة نشرتها موقع "9to5جوجل" أن شركة سامسونج رفعت أسعار سلسلة جالاكسي S26 في أوروبا رغم تقليص الترقيات المتوقعة لتجنب زيادة التكلفة.

خطط التحديثات الملغاة

تخلت سامسونج عن خططها الأولية لتحديثات كبيرة في سلسلة S26 بعد إعلان أبل عن هاتف آيفون 17 بنفس الأسعار.

كانت الشركة تخطط لاستبدال طراز "بلس" بإصدار أرفع يُدعى "إيدج"، وتحويل الطراز الأساسي إلى "برو" مع بطاريات أكبر وشحن أسرع وكاميرات محسنة ومغناطيسات تشحن لاسلكيًا من نوع Qi2.

ألغت سامسونج معظم هذه التحسينات للحفاظ على الأسعار، لكن التسريبات.

التحديثات المتبقية

حافظت سامسونج على بعض التغييرات البسيطة في السلسلة الجديدة.

تشمل هذه تحديثات تخزين أساسي 256 جيجابايت، دعم الرسائل عبر الأقمار الصناعية، شاشة خاصة بخصوصية في طراز الألترا، وشحن لاسلكي أسرع مع تصميم أرفع للألترا.

لم تشهد السلسلة تغييرات جذرية مقارنة بجالاكسي S25، مما يثير تساؤلات حول قيمة الزيادة السعرية.

تفاصيل الزيادة في فرنسا

أفاد موقع "ديل ألبس" بارتفاع أسعار في فرنسا يصل إلى 100 يورو لبعض الطرازات مقارنة بالجيل السابق.

وصل سعر طراز S26 الأساسي بسعة 256 جيجابايت إلى 999 يورو مقابل 959 يورو لـS25، بينما ارتفع S26+ إلى 1269 يورو من 1169 يورو.

في طراز الألترا، بقي سعر 256 جيجابايت ثابتًا عند 1469 يورو، لكن الإصدار بسعة تيرا بايت وصل إلى 1969 يورو مقابل 1829 يورو سابقًا.

وقد تنعكس هذه الزيادات على أسواق أخرى، خاصة مع تقلبات أسعار الذاكرة في الصناعة.