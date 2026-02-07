قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
الزمالك تحت حصار القيد.. 11 قضية دولية ومحلية.. ومستحقات تقترب من 4 ملايين دولار تعرقل صفقات الأبيض
مصر تُطلق أول ميثاق من نوعه للشركات الناشئة
رئيس الوزراء يعلن الإطلاق الرسمي لميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج ترفع سعر جلاكسي S26 مقابل ترقيات محدودة

جالاكسي S26
جالاكسي S26
احمد الشريف

كشفت تسريبات حديثة نشرتها موقع "9to5جوجل" أن شركة سامسونج رفعت أسعار سلسلة جالاكسي S26 في أوروبا رغم تقليص الترقيات المتوقعة لتجنب زيادة التكلفة.

خطط التحديثات الملغاة

تخلت سامسونج عن خططها الأولية لتحديثات كبيرة في سلسلة S26 بعد إعلان أبل عن هاتف آيفون 17 بنفس الأسعار.

كانت الشركة تخطط لاستبدال طراز "بلس" بإصدار أرفع يُدعى "إيدج"، وتحويل الطراز الأساسي إلى "برو" مع بطاريات أكبر وشحن أسرع وكاميرات محسنة ومغناطيسات تشحن لاسلكيًا من نوع Qi2.

ألغت سامسونج معظم هذه التحسينات للحفاظ على الأسعار، لكن التسريبات.

التحديثات المتبقية

حافظت سامسونج على بعض التغييرات البسيطة في السلسلة الجديدة.
تشمل هذه تحديثات تخزين أساسي 256 جيجابايت، دعم الرسائل عبر الأقمار الصناعية، شاشة خاصة بخصوصية في طراز الألترا، وشحن لاسلكي أسرع مع تصميم أرفع للألترا.

لم تشهد السلسلة تغييرات جذرية مقارنة بجالاكسي S25، مما يثير تساؤلات حول قيمة الزيادة السعرية.

تفاصيل الزيادة في فرنسا

أفاد موقع "ديل ألبس" بارتفاع أسعار في فرنسا يصل إلى 100 يورو لبعض الطرازات مقارنة بالجيل السابق.

وصل سعر طراز S26 الأساسي بسعة 256 جيجابايت إلى 999 يورو مقابل 959 يورو لـS25، بينما ارتفع S26+ إلى 1269 يورو من 1169 يورو.

في طراز الألترا، بقي سعر 256 جيجابايت ثابتًا عند 1469 يورو، لكن الإصدار بسعة تيرا بايت وصل إلى 1969 يورو مقابل 1829 يورو سابقًا.

وقد تنعكس هذه الزيادات على أسواق أخرى، خاصة مع تقلبات أسعار الذاكرة في الصناعة.

جالاكسي S26 شركة سامسونج سامسونج هاتف آيفون 17 Qi2 آيفون 17 أرفع للألترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

الشمس

مستمر منذ مليارات السنين.. كيف تدور الشمس حول نفسها في أعماق الفضاء؟

نهر يوم القيامة

بئر في قلب الجليد.. لماذا يتحدى العلماء نهر يوم القيامة بعمق ألف متر؟

الزمالك والمصري

الصراع مشتعل .. ما سيناريو تأهل الزمالك والمصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية؟

بالصور

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد