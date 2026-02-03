قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
تكنولوجيا وسيارات

بميزات جديدة مذهلة.. سامسونج تغزو الأسواق بجهاز لوحي جديد | إليك أهم مواصفاته

سلسلة سامسونج جالاكسي تاب إس 12
سلسلة سامسونج جالاكسي تاب إس 12
لمياء الياسين

لم يتبق سوى بضعة أسابيع على استضافة سامسونج لأول حدث Galaxy Unpacked لعام 2026. وفي هذا الحدث، ستعلن الشركة عن هواتف Galaxy S26 الجديدة، بما في ذلك الطرازات الأساسية، وPlus، وUltra.

سامسونج جالاكسي تاب إس 12

بعد ذلك، عادةً ما تنتظر سامسونج حتى أواخر الربع الثالث من العام للكشف عن منتجاتها الرائدة الأخرى. ومع ذلك، بدأت تظهر بالفعل بعض المؤشرات المبكرة لما هو قادم على الإنترنت.


تم تأكيد حصول سلسلة سامسونج جالاكسي تاب إس 12 وساعة واتش ألترا 2 على هذه الشهادة العالمية.

سامسونج جالاكسي تاب إس 12 


وفقًا لموقع Smartprix ، فقد ظهر جهازا Samsung Galaxy Tab S12 Ultra و Galaxy Tab S12+ في قاعدة بيانات GSMA IMEI قبل أشهر من إطلاقهما وتم إدراج الطرازات كـ SM-X946B لجهاز Galaxy Tab S12 Ultra و SM-X846B لجهاز Galaxy Tab S12+. والجدير بالذكر أن قاعدة البيانات لا تشير إلى جهاز Galaxy Tab S12 القياسي.


تخلّت سلسلة Galaxy Tab S11 عن طراز Plus لصالح جهاز Tab S11 وجهاز S11 Ultra معًا. من المحتمل أن تُجري سامسونج تعديلات على استراتيجية التسمية هذا العام بإطلاقها طرازي Plus و Ultra فقط. مع ذلك، قد يظهر جهاز Tab S12 العادي في قاعدة بيانات IMEI لاحقًا.

الأعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy Tab S11

كما حصلت ساعتا سامسونج جالاكسي واتش 2 ألترا وواتش 9 على شهادة الاعتماد.


ليست الأجهزة اللوحية هي منتجات سامسونج الوحيدة التي ظهرت مبكراً. فقد أضافت قاعدة بيانات GSMA أيضاً مدخلات لساعتين ذكيتين جديدتين: ساعة Galaxy Watch 9 برقم الطراز SM-L345U، وساعة Galaxy Watch Ultra 2، المدرجة برقم الطراز SM-L716U.

على الجانب الآخر، لا تكشف قوائم IMEI عن المواصفات أو الميزات؛ ومع ذلك، فإنها تؤكد أن منتجات الجيل التالي من سامسونج قد بدأت بالفعل في المراحل المبكرة من التحضير للإطلاق.


إذا التزمت العلامة التجارية بنمط إصداراتها المعتاد، فإن هذه القوائم تقدم مؤشراً مهماً حول التوقيت. تاريخياً، غالباً ما تكون هناك فجوة تتراوح بين ستة وسبعة أشهر بين ظهور الجهاز في قاعدة بيانات IMEI وإعلانه الرسمي.

