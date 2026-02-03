قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
طهران تفتح باب التفاوض النووي بشروط... تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

أسماء عبد الحفيظ

الوجه هو مرآة الجسم وصحته، وأي تغير فيه يمكن أن يكون رسالة مهمة من الجسم تحتاج إلى الانتباه. كثير من الناس يفسرون بعض العلامات على الوجه بأنها مجرد إرهاق أو تعب، لكن في الحقيقة، هذه العلامات قد تشير إلى مشاكل صحية أكثر جدية. 

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا 

لذلك، تجاهل أي تغير جديد في الوجه قد يكون خطأ كبيرًا يهدد صحتك على المدى الطويل، وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا 

 انتفاخ حول العينين

إذا لاحظت انتفاخًا مستمرًا أسفل العينين، فهذا قد يكون أكثر من مجرد قلة نوم. الأطباء يقولون إن الانتفاخ المزمن قد يكون علامة على احتباس السوائل أو مشاكل في الكلى. حتى لو كنت تشعر بالنشاط والطاقة خلال النهار، استمرار الانتفاخ يشير إلى أن الجسم يحاول إرسال تحذير. يُنصح بمتابعة الفحص الدوري للكلى ومراقبة ضغط الدم لمعرفة السبب بدقة.

شحوب الوجه المفاجئ

تغير لون الوجه إلى الشحوب دون سبب واضح غالبًا ما يكون مرتبطًا بفقر الدم أو انخفاض ضغط الدم. فالبعض يظن أن السبب هو الإرهاق أو سوء التغذية فقط، لكن الشحوب المفاجئ قد يكون إشارة إلى أن الجسم يفتقر إلى الحديد أو الفيتامينات الأساسية. إجراء فحص دم شامل ومتابعة مستوى الحديد والفيتامينات يساعد على اكتشاف المشكلة قبل تفاقمها.

احمرار أو جفاف البشرة

البشرة التي تصبح حمراء أو جافة بشكل مستمر ليست مجرد مشكلة تجميلية، بل قد تكون مؤشرًا على اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص فيتامينات مهمة مثل فيتامين A وE. بعض الأشخاص يميلون إلى استخدام كريمات الترطيب فقط دون معرفة السبب الحقيقي، لكن العلاج الفعّال يتطلب معرفة مصدر المشكلة، سواء كان غذائيًا أو متعلقًا بوظائف الغدة.

ظهور حبوب غير معتادة

ظهور الحبوب فجأة على مناطق غير مألوفة مثل الفك أو الرقبة غالبًا ما يكون ناتجًا عن اضطرابات هرمونية أو مشاكل في الكبد. تجاهل هذه العلامات يترك فرصة لتفاقم المشكلة وربما ظهور مضاعفات على المدى الطويل. من المهم مراجعة طبيب الجلدية أو إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من السبب ومعالجته مبكرًا.

خطوط دقيقة أو تجاعيد جديدة

حتى التجاعيد الصغيرة يمكن أن تكون مؤشراً على عوامل صحية. التجاعيد المبكرة أو الخطوط الدقيقة حول الفم أو العينين قد ترتبط بالتوتر المزمن، قلة النوم، أو سوء التغذية. الاعتناء بالنوم، تناول وجبات متوازنة، وشرب الماء بانتظام يساهم في تقليل ظهور هذه العلامات.

نصائح عامة للحفاظ على صحة الوجه

  • شرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على مرونة الجلد.
  • الحصول على نوم منتظم لا يقل عن 7 ساعات يوميًا.
  • تناول غذاء غني بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامينات A وE وC.
  • ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية.
  • زيارة الطبيب أو إجراء الفحوصات الدورية عند ظهور أي تغير غير معتاد في الوجه
بالصور

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

