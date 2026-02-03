الوجه هو مرآة الجسم وصحته، وأي تغير فيه يمكن أن يكون رسالة مهمة من الجسم تحتاج إلى الانتباه. كثير من الناس يفسرون بعض العلامات على الوجه بأنها مجرد إرهاق أو تعب، لكن في الحقيقة، هذه العلامات قد تشير إلى مشاكل صحية أكثر جدية.

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

لذلك، تجاهل أي تغير جديد في الوجه قد يكون خطأ كبيرًا يهدد صحتك على المدى الطويل، وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

انتفاخ حول العينين

إذا لاحظت انتفاخًا مستمرًا أسفل العينين، فهذا قد يكون أكثر من مجرد قلة نوم. الأطباء يقولون إن الانتفاخ المزمن قد يكون علامة على احتباس السوائل أو مشاكل في الكلى. حتى لو كنت تشعر بالنشاط والطاقة خلال النهار، استمرار الانتفاخ يشير إلى أن الجسم يحاول إرسال تحذير. يُنصح بمتابعة الفحص الدوري للكلى ومراقبة ضغط الدم لمعرفة السبب بدقة.

شحوب الوجه المفاجئ

تغير لون الوجه إلى الشحوب دون سبب واضح غالبًا ما يكون مرتبطًا بفقر الدم أو انخفاض ضغط الدم. فالبعض يظن أن السبب هو الإرهاق أو سوء التغذية فقط، لكن الشحوب المفاجئ قد يكون إشارة إلى أن الجسم يفتقر إلى الحديد أو الفيتامينات الأساسية. إجراء فحص دم شامل ومتابعة مستوى الحديد والفيتامينات يساعد على اكتشاف المشكلة قبل تفاقمها.

احمرار أو جفاف البشرة

البشرة التي تصبح حمراء أو جافة بشكل مستمر ليست مجرد مشكلة تجميلية، بل قد تكون مؤشرًا على اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص فيتامينات مهمة مثل فيتامين A وE. بعض الأشخاص يميلون إلى استخدام كريمات الترطيب فقط دون معرفة السبب الحقيقي، لكن العلاج الفعّال يتطلب معرفة مصدر المشكلة، سواء كان غذائيًا أو متعلقًا بوظائف الغدة.

ظهور حبوب غير معتادة

ظهور الحبوب فجأة على مناطق غير مألوفة مثل الفك أو الرقبة غالبًا ما يكون ناتجًا عن اضطرابات هرمونية أو مشاكل في الكبد. تجاهل هذه العلامات يترك فرصة لتفاقم المشكلة وربما ظهور مضاعفات على المدى الطويل. من المهم مراجعة طبيب الجلدية أو إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من السبب ومعالجته مبكرًا.

خطوط دقيقة أو تجاعيد جديدة

حتى التجاعيد الصغيرة يمكن أن تكون مؤشراً على عوامل صحية. التجاعيد المبكرة أو الخطوط الدقيقة حول الفم أو العينين قد ترتبط بالتوتر المزمن، قلة النوم، أو سوء التغذية. الاعتناء بالنوم، تناول وجبات متوازنة، وشرب الماء بانتظام يساهم في تقليل ظهور هذه العلامات.

نصائح عامة للحفاظ على صحة الوجه