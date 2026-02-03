كان شايط.. إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أزمة عواد مع مجلس الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مكالمة جمعته مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سبب أزمته الحقيقة مع مجلس ادراة نادي الزمالك

كتب عبد الجواد عبر حسابه الشخصي فيس بوك «جمعتني مكالمة بـ محمد عواد وكان اللاعب شايط وسألته مالك قالي الموضوع في عدة نقاط»

تابع : «عواد قالي أنا لا استحق هذه المعاملة من نادي الزمالك، وأكن كل الاحترام والتقدير للكابتن حسن لبيب هو الشخص الوحيد اللي بيتعامل معايا بكل رقي واحترام ومقدرني».

أضاف : «أنا واحد من اللاعيبة اللي جابت دوري وبطولات لنادي الزمالك وعمري ما عملت أي مشكلة وبتعامل زيي زي أي حد».



اكمل : «لكن رغم ذلك تعاملت معاملة سيئة ومحدش مديني أي اهتمام ولا تقدير وأنا واحد من اللاعيبة الكبار داخل النادي، وطلبت أخرج في يناير علشان الفريق يستفاد مني ولو معرفناش ممكن في الانتقالات الشتوية المقبلة».