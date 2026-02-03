فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، سحب كميات إضافية من حليب الأطفال من الأسواق، بعد قرار بخفض الحد الأقصى المسموح به لمادة «السيريوليد» البكتيرية السامة، في إجراء احترازي يهدف إلى حماية صحة الرضّع.

وقالت الجهات الصحية الفرنسية إن عمليات السحب شملت دفعات جديدة من منتجات حليب الأطفال، عقب مراجعة علمية أظهرت أن مستويات أقل من المسموح به سابقًا من مادة السيريوليد قد تشكل خطرًا صحيًا، لا سيما على الأطفال حديثي الولادة وصغار السن.

سم بكتيري

وأوضحت السلطات أن مادة السيريوليد هي سم بكتيري تنتجه بعض أنواع البكتيريا، ويمكن أن يسبب اضطرابات صحية خطيرة في حال التعرض له، تشمل أعراضًا معوية ومضاعفات قد تكون أكثر خطورة لدى الفئات الهشة.

وأكدت الجهات المختصة أن قرار خفض الحد المسموح به جاء استنادًا إلى توصيات علمية حديثة، ومعايير وقائية أكثر تشددًا، ما استدعى توسيع نطاق السحب ليشمل منتجات لم تكن مصنفة سابقًا ضمن نطاق الخطر.

ودعت السلطات أولياء الأمور إلى التحقق من أرقام التشغيل (الدفعات) الخاصة بمنتجات حليب الأطفال التي بحوزتهم، والامتناع فورًا عن استخدام أي منتج مشمول بقرارات السحب، مع إعادته إلى نقاط البيع أو التواصل مع الشركات المصنعة لاسترداد قيمته.

كما شددت على أن أجهزة الرقابة الصحية تواصل إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، لمتابعة سلامة المنتجات الغذائية المخصصة للأطفال، مؤكدة أن حماية صحة الرضع تمثل «أولوية قصوى».

ويأتي هذا التطور في ظل تشديد أوروبي متزايد على معايير سلامة الأغذية، خاصة تلك المخصصة للأطفال، وسط مطالبات بمراجعة آليات التصنيع والتخزين، وتعزيز الشفافية في الإعلان عن أي مخاطر محتملة تتعلق بالمنتجات الغذائية الحساسة.