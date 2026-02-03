قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

زيلينسكي: الحرب لن تنتهي دون الضغط على روسيا

زيلينسكي:
زيلينسكي:
أ ش أ

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، أن الحرب الروسية - الأوكرانية لن تنتهي دون ضغط على روسيا.

وقال زيلينسكي ، فى تصريحات للصحفيين في كييف: "إن الرئيس فلاديمير بوتين يختار التصعيد والهجمات بدلا من الدبلوماسية".. مشيرا إلى أن جهود الإغاثة في أعقاب الضربة الروسية الأخيرة التي استهدفت عدة أقاليم، من بين ذلك العاصمة كييف ومناطق سومي وخاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا، لا تزال جارية.

وأضاف أن الحصول على صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي من شركائنا أولوية قصوى لأوكرانيا.

من جانبه، قال وزير الطاقة الأوكراني، إن الهجمات الروسية التي وقعت الليلة الماضية استهدفت بشكل رئيسي محطات الطاقة، حيث أصبحت مئات العائلات بلا تدفئة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحرب الروسية الأوكرانية تنتهي دون ضغط على روسيا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

صلاح علوى

صلاح علوي ضمن أفضل 10 قادة يشكلون مستقبل صناعة العلاقات العامة في مصر

كيا

كيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين في سياراتهم الحديثة

كي فان

طرح أول شاحنة كهربائية من إنتاج العمالقة "تويوتا دايهاتسو سوزوكي"

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

لون
لون
لون

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

