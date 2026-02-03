زيلينسكي: الحرب لن تنتهي دون الضغط على روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، أن الحرب الروسية - الأوكرانية لن تنتهي دون ضغط على روسيا.

وقال زيلينسكي ، فى تصريحات للصحفيين في كييف: "إن الرئيس فلاديمير بوتين يختار التصعيد والهجمات بدلا من الدبلوماسية".. مشيرا إلى أن جهود الإغاثة في أعقاب الضربة الروسية الأخيرة التي استهدفت عدة أقاليم، من بين ذلك العاصمة كييف ومناطق سومي وخاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا، لا تزال جارية.

وأضاف أن الحصول على صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي من شركائنا أولوية قصوى لأوكرانيا.

من جانبه، قال وزير الطاقة الأوكراني، إن الهجمات الروسية التي وقعت الليلة الماضية استهدفت بشكل رئيسي محطات الطاقة، حيث أصبحت مئات العائلات بلا تدفئة.