الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

سعر الدولار اليوم الثلاثاء
سعر الدولار اليوم الثلاثاء
محمد صبيح

يقدم صدى البلد أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 3-2-2026 أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط فروق محدودة بين أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين لحركة العملة الأمريكية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.180 جنيه، بينما جاء أقل سعر شراء في عدد من البنوك عند مستوى 47 جنيها، في نطاق يعكس استقرارًا عامًا في التعاملات المصرفية.

أعلى أسعار الدولار اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي:
47.180 جنيه للشراء – 47.280 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي:
47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع

ميد بنك:
47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع

المصرف المتحد:
47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع

 

أسعار الدولار في البنوك الكبرى

HSBC:
47.050 جنيه للشراء – 47.150 جنيه للبيع

QNB الأهلي:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

بنك مصر:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع

 

أسعار الدولار في بنوك أخرى

البنك العقاري المصري العربي:
47.030 جنيه للشراء – 47.130 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:
47.030 جنيه للشراء – 47.130 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي:
47.030 جنيه للشراء – 47.130 جنيه للبيع

كريدي أجريكول:
47 جنيها للشراء – 47.100 جنيه للبيع

بنك البركة:
47 جنيها للشراء – 47.100 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني NBK:
47 جنيها للشراء – 47.100 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري مستوى:
47.012 جنيه للشراء – 47.150 جنيه للبيع

 

نظرة عامة على حركة الدولار اليوم

يتحرك سعر الدولار داخل البنوك المصرية في نطاق ضيق، حيث تراوح سعر الشراء بين 47 جنيها و47.180 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 47.100 و47.280 جنيه، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف خلال تعاملات اليوم .

أسعار الدولار اليوم أسعار الدولار اليوم الثلاثاء أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 3 2 2026 أعلى أسعار الدولار اليوم في البنوك مصرف أبوظبي الإسلامي أسعار الدولار في البنوك الكبرى سعر الدولار في البنك المركزي المصري

