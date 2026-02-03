سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

يقدم صدى البلد أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 3-2-2026 أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط فروق محدودة بين أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين لحركة العملة الأمريكية.
وسجل الدولار أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.180 جنيه، بينما جاء أقل سعر شراء في عدد من البنوك عند مستوى 47 جنيها، في نطاق يعكس استقرارًا عامًا في التعاملات المصرفية.
أعلى أسعار الدولار اليوم في البنوك
مصرف أبوظبي الإسلامي:
47.180 جنيه للشراء – 47.280 جنيه للبيع
البنك المصري الخليجي:
47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع
ميد بنك:
47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع
المصرف المتحد:
47.100 جنيه للشراء – 47.200 جنيه للبيع
أسعار الدولار في البنوك الكبرى
HSBC:
47.050 جنيه للشراء – 47.150 جنيه للبيع
QNB الأهلي:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي CIB:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع
بنك مصر:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
47.040 جنيه للشراء – 47.140 جنيه للبيع
أسعار الدولار في بنوك أخرى
البنك العقاري المصري العربي:
47.030 جنيه للشراء – 47.130 جنيه للبيع
بنك قناة السويس:
47.030 جنيه للشراء – 47.130 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي:
47.030 جنيه للشراء – 47.130 جنيه للبيع
كريدي أجريكول:
47 جنيها للشراء – 47.100 جنيه للبيع
بنك البركة:
47 جنيها للشراء – 47.100 جنيه للبيع
بنك الكويت الوطني NBK:
47 جنيها للشراء – 47.100 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار في البنك المركزي المصري مستوى:
47.012 جنيه للشراء – 47.150 جنيه للبيع
نظرة عامة على حركة الدولار اليوم
يتحرك سعر الدولار داخل البنوك المصرية في نطاق ضيق، حيث تراوح سعر الشراء بين 47 جنيها و47.180 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 47.100 و47.280 جنيه، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف خلال تعاملات اليوم .