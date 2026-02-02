الغندور :الزمالك يحصل على مليون دولار كاش من بيع دونجا

كشف إلاعلامي خالد الغندور عن تفاصيل العرض المقدم من نادي النجمة السعودي للتعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل حسم الصفقة قبل غلق باب القيد في الدوري السعودي.

وكتب الغندور :الزمالك يحصل علي مليون دولار كاش من بيع دونجا.

وأعلن الناقد الرياضي خالد طلعت عن أنضمام نبيل عماد دونجا الي النجمه السعودي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد طلعت :عاجل ورسميا.. نبيل عماد دونجا ينضم الى نادي النجمة السعودي مقابل مليون دولار اي ٤٧ مليون جنيه مصري.