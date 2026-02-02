بعد أنباء بيع دونجا.. إعلامي: كمية استفزاز لجمهور الزمالك غير طبيعية

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على العرض السعودي من نادي النجمة، للاعب الزمالك نبيل عماد دونجا.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: "كمية استفزاز لجمهور الزمالك غير طبيعية يعني انت القيد واقف وبتمشي لعيبة. كمية استفزاز غير طبيعية الاندية كلها بدعم والزمالك بيبيع دونجا".

علي الجانب الاخر يحل نادي الزمالك ضيفا علي فريق كهرباء الإسماعيلية في الخامسة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة دور نايل الدوري المصري الممتاز علي استاد هيئة قناة السويس الجديد.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع برصيد25 نقطة من جدول ترتيب الدوري بينما يتذيل فريق كهرباء الإسماعيلية جدول الترتيب في المركز قبل الأخير يصارع من أجل البقاء برصيد 11 نقطة بفارق 14 نقطة بين الفريقين.