تعليق غير متوقع من الغندور بشأن رحيل نجم الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور على أنباء أقتراب رحيل لاعب الوسط المالي ديانج عن النادي الأهلي بشكل مجاني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: الواد ده لاعيب جامد خسارة يمشي ببلاش اليو ديانج مختلف .

وومن جانبه قارن الغندور بين رحيل ديانج من النادي الأهلي بموقف زيزو مع نادي الزمالك، معلقًا على تباين تعامل الإعلام والجماهير مع الحالتين.

وغرد الغندور عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: « أيه الفرق بين زيزو وديانج ده جاله عروض بالملايين وده برده ده رحل ببلاش وده برده رحل ببلاش .

وتابع: “هنا، تم سلخ المجلس من الإعلام اللي فرط في اللاعب ببلاش وهنا مافيش مشكلة تفرط ببلاش في رامي ربيعة وأكرم توفيق ودلوقتي ديانج.. هنا ممكن يبقي كبري و هنا لا وهنا لاعب لم يقل الحقيقة و هنا واضح وهنا لاعب مصري وأسطورة وهنا لاعب أجنبي، ممكن أعرف تعامل الإعلام في الحالتين واحد ولا فيه فرق وهنا فلوس راحت بالملايين على الناديين ولا نمشيها نادي واحد".

وينتهي عقد أليو ديانج مع النادي الأهلي في 30 يونيو 2026 وهو ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " الأمر الذي فتح باب التكهنات حول وجهته المقبلة خاصة مع تعثر مفاوضات التجديد مع القلعة الحمراء حتى الآن.