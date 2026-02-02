عمر كمال عبد الواحد: الأهلي لو فرط في أليو ديانج هيخسر كتير

أثنى عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى سيراميكا كليوباترا، على النجم المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق.

وخلال تصريحاته ببرنامج «ملعب أون» عبر قناة «أون سبورتس»، أكد عمر كمال أن ديانج أفضل محترف تعاملت معه داخل النادي الأهلي، وشدد على أن رحيله سيكون خسارة كبيرة للفريق.

وينتهي عقد أليو ديانج مع النادي الأهلي في 30 يونيو 2026 وهو ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " الأمر الذي فتح باب التكهنات حول وجهته المقبلة خاصة مع تعثر مفاوضات التجديد مع القلعة الحمراء حتى الآن.