قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرمال توقف رحلة العمرة.. انحراف أتوبيس معتمرين على صحراوي سوهاج وإصابة شخصين
مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا
ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2026 برقم الجلوس
نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات
إعلام إسرائيلي: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري ضد إيران ويفضل مفاوضات صارمة
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصريحات عمر كمال عبد الواحد تكشف كواليس إدارة كولر لغرفة ملابس الأهلي

عمر كمال
عمر كمال
رباب الهواري

سلط عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي، الضوء على شخصية المدير الفني السويسري مارسيل كولر، وطريقته المميزة في التعامل مع لاعبيه واحتواء الأزمات داخل غرفة الملابس.

 هذه التصريحات اكتسبت أهمية خاصة في ظل الجدل الدائر مؤخرًا حول أزمة اللاعب إمام عاشور، وما تردد عن خضوعه لتدريبات منفردة كإجراء تأديبي.

كولر.. المدرب الإنسان قبل أي شيء

أكد عمر كمال خلال تصريحات تلفزيونيه أن كولر يتمتع بطبيعة إنسانية واضحة، واصفًا إياه بالمدرب “النقي والإنساني”، الذي يملك قدرًا عاليًا من الذكاء العاطفي.

وأوضح أن المدرب السويسري يعرف جيدًا متى يحتوي اللاعب الغاضب، ومتى يتعامل بحزم من أجل الحفاظ على الانضباط دون أن يتحول الأمر إلى صدام أو أزمة ممتدة.

رؤية متفائلة لأزمة إمام عاشور

أبدى عمر كمال ثقته في أن أزمة إمام عاشور في طريقها للحل، مستندًا إلى تجاربه السابقة مع كولر. وأشار إلى أن المدير الفني يدرك طبيعة ضغوط المباريات والانفعالات التي يعيشها اللاعبون، ولا يتعامل مع الأخطاء بردود فعل شخصية أو بعقلية العقاب الدائم، بل يفضل منح الفرصة للتصحيح والالتزام.

واقعة حسين الشحات.. مثال عملي

استشهد عمر كمال بموقف سابق جمعه بزميله حسين الشحات خلال أحد التدريبات، حيث حدث تشابك قوي بينهما نتيجة الحماس والضغط. ورغم ذلك، رفض كولر توقيع أي عقوبات، مبررًا قراره بأنه لاعب سابق ويعلم أن مثل هذه المواقف قد تحدث بشكل عفوي داخل الملعب.

في ظل سعي الجهاز الفني لفرض الانضباط، تظهر فلسفة كولر واضحة: حزم عند اللزوم، واحتواء سريع للأزمات. شهادة عمر كمال تؤكد أن المدرب السويسري يحرص على غلق الملفات سريعًا بمجرد التزام اللاعب، حفاظًا على استقرار الفريق وتركيزه على المنافسات.


 

عمر كمال إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

ترشيحاتنا

حفيد شهيرة يحتفل بعيد ميلادها بطريقته الخاصة

أجمل جدة في الدنيا.. حفيد شهيرة يحتفل بعيد ميلادها

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

محمد رمضان

شاهد ..محمد رمضان وسط حشد جماهيري في إيطاليا

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد