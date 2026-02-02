طارق العشري: هدفي استمرار الإسماعيلي.. ومواجهة الأهلي لا تعترف بالأسماء

أكد طارق العشري، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، أن الوضع داخل النادي صعب للغاية في الوقت الحالي، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع من أجل عبور هذه الأزمة والحفاظ على مكانة الدراويش في الدوري الممتاز.

وقال العشري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن توليه تدريب نادي الإسماعيلي يُعد شرفًا كبيرًا له، مؤكدًا أنه لا يبخل بأي جهد من أجل مساعدة الفريق على البقاء في الدوري.

وأضاف المدير الفني: «أضع كل مسيرتي وخبراتي في هذه التجربة، وهدفنا الأساسي هو استمرار الإسماعيلي في الدوري الممتاز رغم كل الصعوبات».

وتطرق العشري للحديث عن المواجهة المقبلة أمام النادي الأهلي، مؤكدًا أن كرة القدم لا تعترف بالكبير أو الصغير، وأن لاعبي الإسماعيلي سيبذلون أقصى ما لديهم خلال اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح العشري أنه لا يرغب في التدخل في الأمور الإدارية، مشيرًا إلى أن استقالة اللجنة المؤقتة شأن إداري بحت، وهم الأدرى بظروفهم.

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة أمل، متمنيًا تدخل وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية وجميع المسؤولين، من أجل مساندة النادي وتجاوز هذه الأزمة الصعبة.