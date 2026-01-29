نهاية الشوط الأول بين الإسماعيلي ومودرن سبورت بالتعادل السلبي في دوري Nile

انتهى الشوط الأول بين فريقي الإسماعيلي ومودرن سبورت بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري Nile.

تشكيل الإسماعيلي في الشوط الأول:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد عمار – محمد نصر – عبد الكريم مصطفى – عبد الله محمد

خط الوسط: محمد حسن – محمد خطاري – محمد عبد السميع – عبد الرحمن الدح

الهجوم: إيريك تراوري – نادر فرج

البدلاء: محمد سمير كونتا – عبد الرحمن محروس – عبد الرحمن كتكوت – أنور عبد السلام – حسن صابر – حسن منصور – عمر القط – محمد إيهاب

تشكيل مودرن سبورت في الشوط الأول:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي – محمود رزق – علي الفيل – علي فوزي

خط الوسط: غنام محمد – محمد صبري – رشاد المتولي – محمد مسعد

الهجوم: حسام حسن – أرنولد إبا

البدلاء: أحمد يحيى – أحمد يوسف – محمود شعبان – علي زعزع – جودوين شيكا – خالد رضا – محمد هلال – أحمد مزهود – محمود ممدوح

ترتيب الفريقين في الدوري:

يحتل مودرن سبورت المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز العشرين برصيد 10 نقاط من نفس عدد المباريات.

الشوط الأول شهد أداء متوازنًا بين الفريقين، مع غياب الفرص الخطيرة، ليبقى التعادل السلبي سيد الموقف حتى نهاية الـ45 دقيقة الأولى.