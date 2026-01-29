أول صور للخادمة المتهمة بقتل الفنانة السورية هدى شعراوي | شاهد

تصدر خبر مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي على يد الخادمة الخاصة بها محركات البحث ، حيث وجدت مقتولة داخل منزلها في حي باب سريجة بالعاصمة دمشق.

وتداولت العديد من الصور للراحلة هدى شعراوى رفقة الخادمة المتهمة بمقتلها على مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث كانت تظهر معها بشكل مستمر فى العديد من الاماكن.

نقابة المهن السورية تنعى هدى شعراوي

ونعت نقابة الممثلين في سوريا، الفنانة هدي شعراوي، والتي عثر علي جثتها مقتولة خلال الساعات الماضية، داخل فيلتها.

وقالت نقابة الفنانين في بيان : فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم الزميلة الفنانة القديرة هدى شعراوي وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية إنا لله و إنا إليه راجعون.

وخلال الساعات الماضية عثر علي الفنانة هدي شعراوي مقتولة في فيلتها، حيث تشير الشبهات الي قتلها علي يد خادمتها.

من هى هدى شعراوي

هدي شعراوي ممثلة سورية تعتبر من المؤسسين في نقابة الفنانيين السوريين، وكان لصوتها المتميز أثر في عملها بإذاعة دمشق، ومن أعمالها الإذاعية الهامة (حكم العدالة).

وقد تنوعت أعمالها بين السينما والمسرح والتلفزيون. ومنها مسلسل نهاية رجل شجاع[1994] مسلسل باب الحارة ج1[2006] مسلسل عودة غوار: الأصدقاء[1998] مسلسل باب الحارة ج2[2007] مسلسل بطل من هذا الزمان[1999].

وكان أعلن المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب، اليوم الخميس أن قوات الأمن السورية، تمكنت من القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة السورية هدى شعراوي.

وأوضح المحامي العام بدمشق، أن المتهمة اعترفت خلال التحقيقات الأولية بارتكابها الجريمة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الحادثة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكشفت التحقيقات الأولية الاشتباه بخادمة هدى شعراوي المدعوة فيكي أجوك، من جنسية إفريقية، والتي غادرت المنزل عقب وقوع الجريمة.

وتابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها، وتمكّنت من إلقاء القبض عليها مساء اليوم، حيث أقرّت خلال التحقيق بالواقعة.