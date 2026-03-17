دعاء ليلة القدر لنفسي.. كلمات مستحبة في جوف الليل

تُعد ليلة القدر من أعظم الليالي في شهر رمضان المبارك، فهي ليلة خيرٌ من ألف شهر، يتقرب فيها المسلم إلى الله بالدعاء والذكر والاستغفار، طمعًا في الرحمة والمغفرة ونيل الأجر العظيم.

ويحرص المسلمون في ليلة القدر، على ترديد الأدعية الصادقة الخارجة من القلب في هذه الليلة المباركة، يسألون فيه الله ربهم أن يحقق أمنياتهم ويلبي حاجتهم ويفك كربهم ويسألونه العفو والمغفرة في ليلة القدر.

ونستعرض في هذا التقرير، دعاء ليلة القدر لنفسي، وفيه يسأل المسلم ربه ما يشاء من الأدعية التي يدعو فيها لنفسه.

دعاء ليلة القدر لنفسي

اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

اللّهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتُطهّر قلبي ا، وتُحصّن فروجي، وتغفر لي ذنبي، واسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

اللّهم إنّي أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، وأستعين بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللّهم ارزقني عملًا صالحًا يُقرّبني إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتني اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.

اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور

الحمد لله رب العالمين، جعل الصلاة له ذكرًا، وجعل منها نفلًا وفرضًا، وجعل الدعاء له شكرًا، والسجود له قربا.

اجعل الليلة خالصة لله، أحسن فيها نيتك، واستثمر كل لحظة فيما يقربك إلى الله، نوع عبادتك ولا تمل، ما بين صلاة وقراءة قرآن وذكر لله.

دعاء ليلة القدر

1. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

2. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم.

3. اللهم إنا نسألك ببركة العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر العظيمة أن تحفظ اليمن والبلدان العربية وتجيرها من الفتن والمعتدين.

4. يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا.

5. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.