الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء ختم القرآن في رمضان.. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا

إيمان طلعت

دعاء ختم القرآن في رمضان، نعمة من أفضل النعم، فهو عبادة وذكر للمسلمين جميعا، وفي قراءة القرآن حسنات كثيرة فبكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها، وياحبذا بعد الانتهاء من قراءة القرآن التضرع ورفع اليدين إلى الله- عز وجل- فهو من الأدعية المستجابة ، وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: أن رجلاً جاء له وقال: أوصني، فقال: أُوصِيكَ بتَقوى اللهِ- تعالَى-، فإنَّهُ رأسُ كلِّ شيءٍ، وعليكَ بالجهادِ، فإنَّهُ رهبانيَّةُ الإسلامِ، وعليكَ بذِكْرِ اللهِ- تعالى-، وتِلاوةُ القرآنِ، فإنَّهُ روحُكَ في السَّماءِ، و ذِكْرُك في الأَرضِ.. وفي دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كامل فضائل عظيمة نعرضه في السطور التالية.

دعاء ختم القرآن في رمضان 

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. 

دعاء ختم القرآن الكريم 

اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، واجعلنا راضين من الرزق والعيش بما قسمت لنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمه من كل بر ونسألك الفوز بالجنه والنجاه من النار.

اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزه التي لا ترام ، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا ، وأن تُطلق به ألسنتنا، وأن تفرّج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تستعمل به أبداننا ، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه لنا إلا أنت ، ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم. .

اللهم إنا نسألك الرحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا ، وتلمّ بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وترد بها إلفتنا، وتعصمنا بها من كل سوء.
 

أدعية ختم القرآن الكريم 

“ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين”.

 اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوه المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك وجودك وكرمك عمن سواك.

أدعية ختم القرآن الكريم في رمضان 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به وبيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا برجمتك يا أرحم الراحمين ، اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة.

اللهم بديع السماوات والارض ذا الجلال والإكرام والعزه التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن تنلوها على النحو الذي يرضيك عنا.

دعاء رائع لختم القرآن الكريم

قال- تعالى- “إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ*لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ”.

اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همّنا وغمنا يا أرحم الراحمين .

اللهم يا ذا المن ولا يُمنُّ عليه يا ذا الجلال والاكرام يا محيطا بالليالي والأيام نسألك يا أرحم الراحمين ، يا جار المستجيرين ، ويا أمان الخائفين، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همّنا وغمنا.

اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ، وقره عين لا تنقطع ، ولذه النظر في وجهك، ومرافقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم ، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا وما أبقيتنا ، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا.

أدعية ختم القرآن الكريم عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- قال: خَرجَ علَينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ونحنُ نقرأُ القرآنَ وفينا الأعرابيُّ والأعجَميُّ، فقالَ: اقرَءوا فَكُلٌّ حسَنٌ وسيَجيءُ أقوامٌ يقيمونَهُ كما يقامُ القِدْحُ يتعجَّلونَهُ ولا يتأجَّلونَهُ.

الحمد لله نحمده وهو المستحق للحمد والثناء. نستعين به في السراء والضراء ونستغفره ونستهديه لما يقربنا اليه، ونؤمن به، ونتوكل عليه في جميع حالاتنا ونصلي ونسلم على أفضل مبعوث للعالمين، وأول مُشفّع في يوم العرض والحساب سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين.

اللهم يا باسط اليدين بالعطيه والإجابه لعباده ، ويا صاحب المواهب والعطف والرأفة على خلقه، نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

