أنا مش متحرش أنا بعاكس.. فيديو متداول لشاب يعاكس فتاة في الشارع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق لحظة معاكسة شاب لفتاة أثناء استقلاله سيارته في أحد الشوارع، ما أثار حالة من الجدل.

وظهر في الفيديو فتاة تقوم بتصوير شاب داخل سيارته أثناء قيامه بمعاكستها، وعندما وصفته بـ المتحرش بدا عليه الانزعاج من الكلمة، مؤكدًا أنه «ليس متحرشًا وإنما كان يعاكس فقط».

وخلال المقطع سألته الفتاة إذا كان لديه شقيقات وإذا كان يرضى لهم ذلك الموقف، ليرد عليها قائلًا: «لما عنديش أخوات بنات»، وهو ما زاد من تفاعل المتابعين مع الواقعة.

وأثار الفيديو موجة واسعة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث هاجم عدد من المستخدمين الشاب واعتبروا ما فعله سلوكًا غير مقبول، والأخرين سخروا من ردة فعله الغير متوقعة.