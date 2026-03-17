الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أمين مجمع البحوث: ليلة القدر فرصة عظيمة لتصحيح المفاهيم وتعزيز التقوى

الدكتور محمود الهواري
الدكتور محمود الهواري
أحمد سعيد

شهد الجامع الأزهر أجواءً إيمانية مهيبة خلال احتفالية الأزهر الشريف بليلة القدر، حيث توافد المصلون لإحياء صلاة التراويح والابتهال إلى الله تعالى في هذه الليلة المباركة، متحرين فضلها العظيم، ومجتهدين في الطاعة والذكر وتلاوة القرآن الكريم، راجين رحمة الله ومغفرته.

احتفالية الأزهر بليلة القدر بالجامع الأزهر

وخلال الاحتفالية، أكد الدكتور محمود الهواري أمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية أن ليلة القدر "ليلة كل أمر حكيم"، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أحيى فيها هذه الأمة ورفع شأنها بإرسال نبيه الكريم محمد ﷺ، مبينًا أن الله جعل هذه الليلة فرصة عظيمة للرحمة والمغفرة، وفضلها عظيم حيث جعل ثواب العمل فيها خيرًا من ألف شهر.

وأضاف فضيلته أن هذه الليلة ينبغي أن تُستثمر في تصحيح المفاهيم الدينية وتعميق الفهم الصحيح للدين، مؤكدًا أن الأمة في هذا العصر أحوج ما يكون إلى التدبر والتفكر في ليلة القدر، ومراجعة النفس، وتنقية القلوب من البغضاء والشحناء، والانتباه إلى ما يُفقَد من الخير إذا لم تُغتنم هذه الفرصة.

ودعا الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية المسلمين إلى الاجتهاد في الطاعة والعبادة والدعاء في هذه الليلة المباركة، سائلًا الله تعالى أن يبلغهم ثواب ليلة القدر ويكتبهم من عتقائه من النار، مؤكدًا أن التعلق برسول الله ﷺ والسير على هديه سبيل الفوز برحمة الله ورضوانه.

وأشار فضيلته إلى أن الصيام في شهر رمضان ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو عبادة عظيمة تهدف إلى تحقيق التقوى في النفوس وإصلاح الأحوال، وأن هذه الليالي المباركة هي فرصة لتقييم النفس وتصحيح المسار الروحي والعملي، مع الاستفادة من رحمة الله وفضله.

ويواصل الأزهر الشريف أداء رسالته العلمية والدعوية خلال شهر رمضان المبارك من خلال برنامج حافل بالدروس والملتقيات العلمية في الجامع الأزهر، بمشاركة نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، في إطار جهوده لنشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز القيم الإيمانية في نفوس المسلمين.

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

ليلة القدر

أفضل سورة تقرأ في ليلة القدر 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

قناة الزمالك

إيقاف المذيعة.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا العسكرية… كيف تواجه مصر تحديات المستقبل؟

مجلس النواب

البرلمان يفتح ملفات ساخنة.. قصور الثقافة بالصعيد وحادث بورسعيد وإهمال صرف القليوبية

مجلس النواب

فحص حالات المفصولين وتعديلات مرتقبة لقانون النقابات.. مناقشات هامة في البرلمان

سوق السيارات الصيني يخسر ثلث مبيعاته في فبراير 2026

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

أحدث صيحات التجميل.. ماهو السكوالين وما استخدامته للبشرة

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

عروس بورسعيد

شاهدة تكشف كواليس الساعات الأخيرة في حياة عروس بورسعيد

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟.. تقارير تقول إن مجتبى خامنئي لا يعلم أنه أصبح المرشد الأعلى

أحمد الفيشاوي

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

