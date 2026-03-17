أمين مجمع البحوث: ليلة القدر فرصة عظيمة لتصحيح المفاهيم وتعزيز التقوى

شهد الجامع الأزهر أجواءً إيمانية مهيبة خلال احتفالية الأزهر الشريف بليلة القدر، حيث توافد المصلون لإحياء صلاة التراويح والابتهال إلى الله تعالى في هذه الليلة المباركة، متحرين فضلها العظيم، ومجتهدين في الطاعة والذكر وتلاوة القرآن الكريم، راجين رحمة الله ومغفرته.

احتفالية الأزهر بليلة القدر بالجامع الأزهر

وخلال الاحتفالية، أكد الدكتور محمود الهواري أمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية أن ليلة القدر "ليلة كل أمر حكيم"، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أحيى فيها هذه الأمة ورفع شأنها بإرسال نبيه الكريم محمد ﷺ، مبينًا أن الله جعل هذه الليلة فرصة عظيمة للرحمة والمغفرة، وفضلها عظيم حيث جعل ثواب العمل فيها خيرًا من ألف شهر.

وأضاف فضيلته أن هذه الليلة ينبغي أن تُستثمر في تصحيح المفاهيم الدينية وتعميق الفهم الصحيح للدين، مؤكدًا أن الأمة في هذا العصر أحوج ما يكون إلى التدبر والتفكر في ليلة القدر، ومراجعة النفس، وتنقية القلوب من البغضاء والشحناء، والانتباه إلى ما يُفقَد من الخير إذا لم تُغتنم هذه الفرصة.

ودعا الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية المسلمين إلى الاجتهاد في الطاعة والعبادة والدعاء في هذه الليلة المباركة، سائلًا الله تعالى أن يبلغهم ثواب ليلة القدر ويكتبهم من عتقائه من النار، مؤكدًا أن التعلق برسول الله ﷺ والسير على هديه سبيل الفوز برحمة الله ورضوانه.

وأشار فضيلته إلى أن الصيام في شهر رمضان ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو عبادة عظيمة تهدف إلى تحقيق التقوى في النفوس وإصلاح الأحوال، وأن هذه الليالي المباركة هي فرصة لتقييم النفس وتصحيح المسار الروحي والعملي، مع الاستفادة من رحمة الله وفضله.

ويواصل الأزهر الشريف أداء رسالته العلمية والدعوية خلال شهر رمضان المبارك من خلال برنامج حافل بالدروس والملتقيات العلمية في الجامع الأزهر، بمشاركة نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، في إطار جهوده لنشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز القيم الإيمانية في نفوس المسلمين.