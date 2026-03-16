ديني

ليلة 27 رمضان.. درس التراويح بالجامع الأزهر يدعو لاغتنام ليلة القدر

أحمد سعيد

شهد الجامع الأزهر في الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك توافدًا كبيرًا من المصلين الذين حرصوا على إحياء هذه الليلة المباركة، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، راجين رحمة الله ومغفرته، ومتحرين ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومجتهدين في الطاعة والذكر وتلاوة القرآن الكريم، اغتنامًا لنفحات هذه الأيام المباركة التي تتضاعف فيها الحسنات وترتفع فيها الدرجات.

درس التراويح ليلة 27 رمضان بالجامع الأزهر

وخلال درس التراويح، أوضح د. عباس شومان أن ليلة القدر من أعظم ليالي العام، وقد تحدث عنها العلماء كثيرًا واختلفوا في تحديدها، غير أن أكثر أقوالهم تشير إلى أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، وفي الليالي الوتر منها على وجه الخصوص، مؤكدًا أن شهر رمضان كله خير وبركة، وأن كل ليلة فيه فرصة عظيمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

ودعا فضيلته المصلين إلى اغتنام ليلة القدر والاجتهاد فيها بالطاعة والعبادة، مشيرًا إلى أن من يوفَّق لبلوغ هذه الليلة المباركة فعليه أن يدرك أنه قد بلغ نهاية هذا الشهر الكريم، وعليه أن يتفقد نفسه ويتأمل ما قدمه خلال أيام رمضان، وهل استثمر هذا الشهر في الطاعة والقرب من الله أم ضيَّع فرصه المباركة.

وأكد أمين عام هيئة كبار العلماء أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو عبادة عظيمة تهدف إلى تحقيق التقوى في النفوس وإصلاح الأحوال، كما قال الله تعالى: "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، موضحًا أن على المسلم أن يجعل من هذا الشهر نقطة انطلاق لتصحيح مساره وتقويم سلوكه والارتقاء بعلاقته مع الله ومع الناس.

وحث فضيلته الحاضرين على استثمار ما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل قبل انقضائه، مبينًا أن الفرص الإيمانية في هذه الأيام عظيمة، وأن على المسلم أن يبادر بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله، وأن يحرص على صفاء قلبه ونقاء سريرته.

كما حذَّر فضيلته من الخصومات والشحناء بين الناس، مؤكدًا أن المتخاصم الذي يصر على القطيعة والعداوة لا ينتظر العفو ولا ينال رضوان الله، لأن القلوب إذا امتلأت بالبغضاء حُرمت من كثير من الخير والفضل، داعيًا إلى التسامح والتصالح وتطهير القلوب حتى يفوز العبد برحمة الله ومغفرته.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال شهر رمضان المبارك من خلال برنامج رمضاني حافل بالدروس العلمية والملتقيات الدعوية التي يقدمها نخبة من كبار علماء الأزهر وأساتذة جامعة الأزهر، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر الوعي الديني الصحيح وترسيخ القيم الإيمانية في نفوس المسلمين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

قناة الزمالك

إيقاف المذيعة.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

ترشيحاتنا

تطييب جسد البابا شنوده الثالث

تطييب جسد البابا شنودة في الذكرى الـ14 لنياحته بدير الأنبا بيشوي| شاهد

رجل الاعمال أيمن الجميل

أيمن الجميل: نؤيد جميعا الرئيس السيسى فى إدانة الاعتداءات على الدول العربية.. ومساعيه الحثيثة لوقف الحرب بمنطقة الخليج

صناع الخير

وزير العمل يشارك صناع الخير في تعبئة كراتين المواد الغذائية

بالصور

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

سيارة هواوي
سيارة هواوي
سيارة هواوي

أحدث صيحات التجميل.. ماهو السكوالين وما استخدامته للبشرة

السكوالين
السكوالين
السكوالين

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

محمد حماد
محمد حماد
محمد حماد

فيديو

أحمد الفيشاوي

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب : في رمضان

وائل الغول

وائل الغول يكتب: معضلة الهدف التالي.. من ستهاجم إسرائيل بعد إيران؟

المزيد