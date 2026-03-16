قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال أفريقيا.. إيمانويل إيبويه مراقبا لمباراة بيراميدز والجيش الملكي
الأهلي يحتج على قرار كاف ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي
دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. ردده يجبر الله خاطرك مثلما جبر النبي
زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026
دعاء ليلة القدر مكتوب طويل.. يزيد الرزق ويغفر الذنوب الكثيرة
بـ 39 ألف جنيه | أغلى علبة كحك في مصر تثير الجدل.. ماذا بداخلها؟
حصر الإيجار القديم.. اعرف ضوابط تقسيط الفروق | هام للمستأجرين
هجوم بمسيرة على فندق في بغداد دون إصابات
ترامب: لدينا آلاف الجنود في اليابان وكوريا وألمانيا ولكنها ترفض إرسال قوات إلى هرمز
هل يجوز الزواج الإلكتروني؟.. علي جمعة: الفكرة ليست مرفوضة بشرط الأمان السيبراني
استعدادا لعيد الفطر 2026 | الزراعة: تجهيز حدائق الحيوان لاستقبال المواطنين .. ضخ الأسماك والسلع والكعك والبسكويت بأسعار مخفضة.. وتكثيف الرقابة على الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ليلة تترقبها القلوب.. بث مباشر صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 27 رمضان

أحمد سعيد

يحرص كثيرون على أداء صلاة التهجد من الجامع الأزهر في العشر الأواخر من رمضان ، ويقدم لكم "صدى البلد" بثا مباشرا لأداء المصلين صلاة التهجد ليلة 27 رمضان من رحاب الجامع الأزهر.

تعد صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان من أهم العبادات التي يحرص المصريون على أدائها في المساجد الكبرى وإليكم بث مباشر من الجامع الأزهر ..

حكم صلاة التهجد

وفى هذا السياق قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن صلاة التهجد سُنّة عن سيدنا رسول الله ﷺ؛ حيث ورد عنه ﷺ أنه قال: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». [متفق عليه] 

وقت صلاة التهجد

وأوضح أنها صلاة تطوعية يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء والتراويح ويستمر إلى آخر الليل.

أفضل وقت لصلاة التهجد

وبين ان أفضل وقت لصلاة التهجد هو ثلث الليل الآخِر، أو ما قارب الفجر، فهو وقت السحر والخشوع وتجلِّي الفيوضات الربانية على القائمين والمستغفرين والذاكرين. 

بماذا تتميز صلاة التهجد عن قيام الليل

وأشار إلى انها تتميز عن غيرها من صلاة قيام الليل أنها تكون بعد نوم المسلم نومةً يسيرة، يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات، ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها؛ عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ». [متفق عليه].

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 2026؟

أكد عدد من الفقهاء أن صلاة التهجد مُخصصة في العشر الأواخر من رمضان هو الهدي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستندين في ذلك إلى ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم "كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذَا دَخَلَ العَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ".

الفرق بين قيام الليل والتهجد والتراويح

وكان علماء الفقه كشفوا عن أن قيام الليل لا يقتصر على الصلاة فقط، بل يشمل مختلف العبادات من صلاة وقراءة قرآن وذكر لله تعالى، سواء كان في الليل كله أو في جزء منه.

وأشار الفقهاء إلى أن التهجد يُطلق في الأصل على صلاة الليل، غير أن بعض أهل العلم قيّدوه بما يكون بعد النوم، وهو ما يجعل قيام الليل أعم وأوسع من التهجد، لكونه يشمل أنواعًا متعددة من الطاعات، بينما يقتصر التهجد على الصلاة فحسب.

أما صلاة التراويح، فهي صورة من قيام الليل تؤدَّى بعد صلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك، وقد اتفق العلماء على أنها تُصلى في أول الليل، مع مراعاة التخفيف وعدم الإطالة، مؤكدين أنه لا حرج في أن تُسمى تراويح أو تهجدًا أو قيامًا لليل، إذ لا مشاحة في الاصطلاح.

