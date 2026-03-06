قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حكم الصيام لمن يعاني من متلازمة داون.. الإفتاء توضح

حكم الصيام لمن يعاني من متلازمة داون
حكم الصيام لمن يعاني من متلازمة داون
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الصيام لمن يعاني من متلازمة داون؟ حيث يوجد رجلٌ له ابنٌ يبلغ مِن العُمر ستة وعشرين عامًا، ويعاني مِن "متلازمة داون" منذ الولادة، ويسأل: هل يجب على هذا الابن صوم رمضان؟ عِلمًا بأنه لا يُدرِك ما عبادة الصوم؟ ويظن أني أُعاقبه بمنعه مِن الطعام والشراب إذا أجبرتُه على الصوم.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا يجب على الابن المذكور المصاب بـ"متلازمة داون" أن يصوم شهر رمضان ولو كان يَبلُغ مِن العُمر ستة وعشرين عامًا، وليس لوالده أن يجبره على الصوم؛ لكونه غير مكلَّف به؛ فقد أجمع العلماء على أنَّ غير العاقل الذي لا يعلم ما رمضانُ؟ وما الصومُ؟ وما حُكمُه؟ لا يُكَلَّفُ بالصيام.

ويستثنى مِن عدم التكليف بالصوم: مَن كانت إصابته بـ"متلازمة داون" في أدنى مراحِلِها، بحيث لا تَمنعه مِن إدراك الأحكام التكليفية إدراكًا كاملًا كالبالغ العاقل سواء بسواء، فيَفهم معناها، ويَعي ثوابَها وعقوبتها في الآخرة، فَيَعِي ما رمضانُ؟ وما الصومُ؟ وما حُكمُه؟ ونحو ذلك، ويقرِّر ذلك الأطباءُ المتخصِّصُون في هذا النوع من الأمراض، وحينئذ يكون مكلَّفًا بالصيام شأنه في ذلك شأن كلِّ مسلِمٍ بالغٍ عاقلٍ.

التعريف بمتلازمة داون

قد يولد الطفل: "بمتلازمة داون"، والتي هي عبارة عن اضطراب خِلْقي مركَّب وشائع في الكروموسوم 21 نتيجة اختلال في تقسيم الخلية، وهذه المتلازمة بأنواعها يصاحبها الاختلال العقلي للمصاب، ويشترك معظم المصابين بها في عدد مِن الخصائص الجسمية والإكلينيكية، منها: نَقْص في نمو المخ، وعيوب خِلْقية في القلب، وتأخُّر عقلي أو نَقْص في النمو الإدراكي بين المتوسط والشديد، وتأخُّر في اللغة والكلام، وتأخُّر في النمو الحركي، وصعوبات في التنفس وفي وظائف الرئتين، وصعوبات في التفكير المجرَّد وفي الفهم والاستيعاب، والإدراك اللَّمْسِي والسَّمْعِي؛ كما في "الإعاقات الجسمية والصحية" للدكتور/ عبد العزيز السرطاوي، والدكتور/ جميل الصاوي (ص: 303-304، ط. مكتبة الفلاح).

وهذه الخصائص الجسدية والإكلينيكية الشائعة لمُصَابِي متلازمة داون تجعل المصاب بها يندرج تحت ما يُعرف في الفقه الإسلامي بـ"الجنون" و"العَتَه" وما بينهما مِن مراحل، وقد اختلف الفقهاء في كونهما حقيقةً واحدةً يندرج تحتها نوعان، أو هما حقيقتان مُتغايِرَتان، وهذا الخلاف بين مَن فرَّق الجنون عن العَتَه ومَن اعتَبَرَهُما نوعًا واحدًا هو خلافٌ لَفْظِي لا تتغير به الأحكام؛ لأنَّ كِلَا الوَصْفَيْن مِن عوارض الأهلية، فيكون حالُ مصابِ متلازمةِ داون مترددًا بين الجنون والعَتَه على قَدْر الخلل الذي أصاب عَقلَه. ينظر: "الأحوال الشخصية" للشيخ العلامة محمد أبو زهرة (ص: 445-446، ط. دار الفكر).

بيان وجوب صيام شهر رمضان

مِن المقرر شرعًا أنَّ صومَ رمضان واجبٌ، وهو ركنٌ مِن أركان الإسلام الخمسة، والأصل في ذلك قولُ الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 183-184].

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفق عليه.

قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 226، ط. الفاروق الحديثة): [ولا خلاف بين العلماء في أن صيام شهر رمضان واجب] اهـ.

حكم الصيام لمن يعاني من متلازمة داون

نظرًا لعظيم شأن الصوم ومكانته، فإن الفقهاء قد تناولوا -عند تَعَرُّضِهِم لأحكام الصيام- كلَّ ما يتعلق به مِن واجباتٍ ومُستَحَبَّاتٍ وسُنَنٍ ومُفسِداتٍ.

ومِن جملة هذه الأحكام: شروط الصوم، وهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل -فلا يجب الصوم على المجنون أو المعتوه ولا على الصبي-، والقدرة على الصوم -وتتحقق بالصحة، والإقامة، والخُلُوِّ مِن الموانع كالحيض والنفاس-، وهذه الشروط متفقٌ عليها بين أهل العلم، ومِن ثَمَّ فمَن توافرت فيه هذه الشروط وخَلَا مِن الموانع التي تمنعه مِن الصيام، فإنه يجب عليه صيام شهر رمضان.

أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط أو أحدُها مِن نحو عدم توافر العقل الذي يُدرك به وجوب الصوم ومعناه -كما هي مسألتنا-، فإنه لا يكون مكلَّفًا بالصيام؛ إذ العقل مناط التكليف.

والأصل في ذلك: ما روي عن أمير المؤمنين الإمام عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ -أَوْ قَالَ: الْمَجْنُونِ- حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَشِبَّ»، وفي رواية: «وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ» والحديثان أخرجهما الأئمة: الطيالسي وأحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحهما.

قال العلامة زين الدين المُنَاوِي في "فيض القدير" (4/ 35، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» كنايةٌ عن عدم التكليف] اهـ.

وأجمع العلماء على أنَّ غير العاقل الذي لا يعلم ما رمضانُ؟ وما الصومُ؟ وما حُكمُه؟ لا يُكَلَّفُ بالصيام، كما في "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية)، و"بداية المجتهد" للإمام ابن رُشْدٍ الحفيد (2/ 46، ط. دار الحديث)، و"الإقناع" للعلامة ابن القَطَّان (1/ 226)، و"الشرح الكبير" للعلامة شمس الدين ابن قُدَامَة في "الشرح الكبير" (3/ 13، ط. دار الكتاب العربي)، و"المبدع" للعلامة برهان الدين ابن مُفْلِح (3/ 10، ط. دار الكتب العلمية).

ويستثنى مِن عدم التكليف بالصوم: مَن كانت إصابته بـ"متلازمة داون" في أدنى مراحِلِها، بحيث لا تَمنعه مِن إدراك الأحكام التكليفية إدراكًا كاملًا كالبالغ العاقل سواء بسواء، فيَفهم معناها، ويَعي ثوابَها وعقوبتها في الآخرة، فَيَعِي ما رمضانُ؟ وما الصومُ؟ وما حُكمُه؟ ونحو ذلك، ويقرِّر ذلك الأطباءُ المتخصِّصُون في هذا النوع من الأمراض، وحينئذ يكون مكلَّفًا بالصيام شأنه في ذلك شأن كلِّ مسلِمٍ بالغٍ عاقلٍ.

