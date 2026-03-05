ألسنة اللهب أعلى سور النادي .. حريق في الأهلي مدينة نصر | صور

نشر نجم الزمالك السابق هشام يكن مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف خلاله عن اندلاع حريق داخل فرع الأهلي في مدينة نصر.

وظهر في الفيديو المتداول تصاعد اللهب والدخان من اعلى سور النادي، وسط حالة من القلق بين المتواجدين في محيط الموقع.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتقام المباراة على ملعب عثمان أحمد عثمان، في إطار لقاءات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفهما في جدول الترتيب.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من 18 مباراة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعد خوض 19 مباراة.

بدلاء الأهلي في المباراة

وضمت قائمة البدلاء كلًا من:

محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، محمد شريف، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أحمد عيد، طاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا.