خالد طلعت يتوقع فوزًا كبيرًا للأهلي بعد عودة ثلاثي الفريق

توقع الناقد الرياضي خالد طلعت تحقيق الأهلي فوزًا مريحًا خلال مباراته اليوم، أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد عودة عدد من لاعبيه المؤثرين إلى التشكيل.

وكتب خالد طلعت على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “بعد عودة الثلاثي زيزو وتريزيجيه وإمام عاشور .. اتوقع فوزا مريحا وكبيرا للأهلي النهارده بإذن الله”.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتقام المباراة على ملعب عثمان أحمد عثمان، في إطار لقاءات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفهما في جدول الترتيب.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من 18 مباراة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعد خوض 19 مباراة.

بدلاء الأهلي في المباراة

وضمت قائمة البدلاء كلًا من:

محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، محمد شريف، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أحمد عيد، طاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا.