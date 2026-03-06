ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على شيراز إلى 20 قتـ.يلا و30 مصابا

أعلنت محافظة فارس الإيرانية مقتل 20 شخصا وإصابة 30 في هجوم إسرائيلي أمريكي على مدينة شيراز.

وبالأمس؛ صرح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير ، بأن إسرائيل تنتقل إلى "المرحلة التالية" من الحرب مع إيران، وذلك بعد تنفيذ 2500 غارة جوية بأكثر من 6000 سلاح.

وقال زامير إن الحرب "حملة تاريخية" بدأت بـ"مرحلة ضربات مفاجئة" أسفرت عن تدمير 80% من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية و60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضاف زامير في بيان مصور: "ننتقل الآن إلى المرحلة التالية من العملية، في هذه المرحلة، سنواصل تفكيك النظام وقدراته العسكرية. لدينا مفاجآت أخرى في انتظارنا، ولن أكشف عنها الآن".

كما أعلن زامير أنه أصدر أوامره للجيش الإسرائيلي بالتوغل أكثر في لبنان. أصدر الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين تحذيرات بالإخلاء لجميع مناطق جنوب لبنان جنوب نهر الليطاني، والضواحي الجنوبية لبيروت، وأجزاء من سهل البقاع.

وقال زامير: "أصدرتُ تعليماتي لقوات الجيش الإسرائيلي بالتقدم وتعزيز خط السيطرة على طول الحدود، مع تثبيت مواقع في نقاط استراتيجية في جنوب لبنان"، متعهداً بأن إسرائيل "لن تتخلى عن هدفها المتمثل في نزع سلاح حزب الله".