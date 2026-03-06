سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بأسيوط لقيامه بإدارة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في دعوة المواطنين لتوظيف أموالهم واستثمارها لهم في مجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة مقابل عمولات مالية وأرباح.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط، بإدارة عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في دعوة المواطنين لتوظيف أموالهم واستثمارها لهم في مجال المراهنات والمضاربة على العملات المشفرة مقابل عمولات وأرباح مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وشريحتي خطوط هواتف محمولة، بفحص الهاتف تبين احتوائه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار مكافحة الجرائم المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.