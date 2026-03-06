حقيقة فيديو جمع سيدة وشاب صغار الكلاب في جوال بلاستيك بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سيدة وشاب بوضع جوال بلاستيكي داخل مركبة تروسيكل يحوى بداخله مجموعة من صِغار الكلاب "جراء" بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة السيدة الظاهرة بالفيديو، قائد المركبة - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهتهما قررت الأولى بتضررها من تواجد صِغار الكلاب أسفل العقار محل سكنها فاستعانت بجارها "الثاني" لنقلهم لمكان بعيد عن المنطقة محل سكنهما وأيد الثاني أقوالها، وأرشد الأخير عن مركبة "التروسيكل" الظاهرة بمقطع الفيديو سارية التراخيص - بدون رخصة قيادة، ومُحمل عليها 7 من صِغار الكلاب.

تم التحفظ على مركبة "التروسكيل" واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.