زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
الدولار يتجاوز الـ50 جنيه في البنوك المصرية.. تعرف على أحدث الأسعار
حقيقة فيديو جمع سيدة وشاب صغار الكلاب في جوال بلاستيك بالإسكندرية

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سيدة وشاب بوضع جوال بلاستيكي داخل مركبة تروسيكل يحوى بداخله مجموعة من صِغار الكلاب "جراء" بالإسكندرية.

في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سيدة بوضع جوال بلاستيكي داخل مركبة "تروسيكل" يحوى بداخله مجموعة من صِغار الكلاب بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة السيدة الظاهرة بالفيديو، قائد المركبة - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهتهما قررت الأولى بتضررها من تواجد صِغار الكلاب أسفل العقار محل سكنها فاستعانت بجارها "الثاني" لنقلهم لمكان بعيد عن المنطقة محل سكنهما وأيد الثاني أقوالها، وأرشد الأخير عن مركبة "التروسيكل" الظاهرة بمقطع الفيديو سارية التراخيص - بدون رخصة قيادة، ومُحمل عليها 7 من صِغار الكلاب.

تم التحفظ على مركبة "التروسكيل" واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما. 

الداخلية وزارة الداخلية مقطع فيديو

