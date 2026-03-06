تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور على قرار حكم مباراة الأهلي والمقاولون بالغاء هدف التعادل لذئاب الجبل بداعي التسلل، في اللقاء الذي أقيم بالأمس الخميس، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك “هدف المقاولون الملغي تسلل واضح والطرد سليم وقرارات الحكم كانت سليمة وكل الأهداف سليمة”.

إلغاء هدف لصالح المقاولون العرب في مباراة الأهلي

وشهدت مباراة الأهلي والمقاولون العرب إلغاء هدفًا سجله أحمد ولد باهي لاعب وسط الفريق والنتيجة كان تقدم الأهلي بهدف دون رد، وذلك بعد تدخل تقنية الفيديو والتي أشارت لوجود تسلل قبل تسجيل اللاعب الهدف.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة 21 من عمر منافسات الدوري المصري، ليتواجد الفريق في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز أصحاب المركزين الأول والثاني.