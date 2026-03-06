قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
50 سفينة فرنسية عالقة بسبب الأزمة الإيرانية
"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو
ارتفاع أسعار الطاقة.. الهند تقرر زيادة إنتاج الغاز المسال إلى أقصى حد
بالأرقام.. أسبوع من الشلل الجوي في مطارات المنطقة بإلغاء 19 ألف رحلة
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على شيراز إلى 20 قتـ.يلا و30 مصابا
أسعار الذهب الآن في مصر
مقـ.تل موظفين بمركز إسعاف في هجوم أمريكي إسرائيلي على شيراز
400 جنيه إضافية| قائمة أسعار السلع التموينية خلال منحة شهر مارس 2026
صحة الاحتلال: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد
ترامب: أرغب في قائد يتمتع بالكفاءة لإيران
هل على الحائض إذا طهرت فى نهار رمضان أن تمسك بقية اليوم؟.. الإفتاء تجيب
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

خالد الغندور
خالد الغندور
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور على قرار حكم مباراة الأهلي والمقاولون بالغاء هدف التعادل لذئاب الجبل بداعي التسلل، في اللقاء الذي أقيم بالأمس الخميس، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك “هدف المقاولون الملغي تسلل واضح والطرد سليم وقرارات الحكم كانت سليمة وكل الأهداف سليمة”.

إلغاء هدف لصالح المقاولون العرب في مباراة الأهلي

وشهدت مباراة الأهلي والمقاولون العرب إلغاء هدفًا سجله أحمد ولد باهي لاعب وسط الفريق والنتيجة كان تقدم الأهلي بهدف دون رد، وذلك بعد تدخل تقنية الفيديو والتي أشارت لوجود تسلل قبل تسجيل اللاعب الهدف.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة 21 من عمر منافسات الدوري المصري، ليتواجد الفريق في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز أصحاب المركزين الأول والثاني.

خالد الغندور المقاولون الأهلي

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

حريق النادي الأهلي

ألسنة اللهب أعلى سور النادي .. حريق في الأهلي مدينة نصر | صور

حكم الصيام لمن يعاني من متلازمة داون

حكم الصيام لمن يعاني من متلازمة داون.. الإفتاء توضح

قراءة القرآن

قراءة سورة الكهف في الجمعة الثالثة من رمضان.. احذر أن يفوتك وقتها

الأزهر يواصل فيديوهات حملة وعي.. تحويل الأحكام الشرعية إلى آراء شخصية يصنع مجتمع الفوضى

الأزهر يواصل فيديوهات حملة وعي.. تحويل الأحكام الشرعية إلى آراء شخصية يصنع مجتمع الفوضى

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد