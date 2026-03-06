تعليق قوي من الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بفوز الفريق الاول لكرة القدم على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

ونشرت صفحة الأهلي صورة لنجمى الفريق تريزيجيه وامام عاشور وعلقت‏ "ثلاث نقاط جديدة في رحلة الدفاع عن اللقب".

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.