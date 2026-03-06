قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مخاوف أوروبية من أزمة طاقة جديدة واحتمالات توسع الصراع بالشرق الأوسط

البهى عمرو

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن دول الاتحاد الأوروبي تتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، في ظل مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الصراع وتأثيره المباشر على أمن الطاقة الأوروبي، الذي يمثل أحد أبرز الملفات المطروحة حاليًا على طاولة النقاش داخل مؤسسات الاتحاد.

وأضاف المنيري، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية منى عوكل،  أن قضية الطاقة تُعد من أهم القضايا التي تشغل العواصم الأوروبية في هذه المرحلة، خاصة مع التوقعات بارتفاع أسعار النفط والغاز خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن المخاوف المرتبطة باضطراب الإمدادات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد خرج بصعوبة من أزمة الطاقة في عام 2023، وهو ما يجعل القارة أكثر حساسية تجاه أي تطورات جديدة قد تعيد هذه الأزمة من جديد.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن جزءًا كبيرًا من واردات النفط التي تعتمد عليها أوروبا يأتي من منطقة الخليج ويمر عبر مضيق هرمز، وهو ما يثير مخاوف إضافية في ظل التوترات الراهنة، لافتًا إلى أن هناك ما لا يقل عن 50 سفينة فرنسية عالقة في منطقة المضيق، الأمر الذي يزيد من قلق الأوروبيين بشأن سلاسل الإمداد واستمرار تدفق الطاقة إلى القارة.

وأشار المنيري إلى أن هذه التطورات دفعت بعض المسؤولين الأوروبيين إلى المطالبة بإعادة تسليح الاتحاد الأوروبي وتعزيز قدراته الدفاعية، ليس فقط لأغراض الردع ولكن أيضًا لدعم البنية العسكرية والأمنية الأوروبية، موضحًا أن مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي يرى أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل كبير على حلف شمال الأطلسي «الناتو» والولايات المتحدة في حماية أراضيها، وهو ما يعزز الدعوات الحالية لتعزيز الاستقلال الدفاعي الأوروبي.

أزمة طاقة القاهرة الإخبارية بروكسل الاتحاد الأوروبي

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

