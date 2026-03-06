تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب

أفاد مسؤولون أوروبيون لوكالة بلومبرج بأن السعودية كثّفت تواصلها المباشر مع إيران في محاولة لاحتواء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي تُلحق أضراراً بالغة وتُرهق الأسواق العالمية.

وأوضح المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية المحادثات، أن المسؤولين السعوديين فعّلوا في الأيام الأخيرة قنواتهم الدبلوماسية غير الرسمية مع إيران بشكل عاجل لتهدئة التوترات ومنع تفاقم الصراع.

وأضافوا أن عدداً من الدول الأوروبية والشرق أوسطية تدعم هذه الجهود.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الرياض اعترضت ودمرت صاروخ كروز قرب منطقة الخرج.

وقالت الدفاع السعودية في بيان لها على موقع إكس: "تم اعتراض صاروخ كروز وتدميره شرق محافظة الخرج".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير مسيرة شمال شرق الرياض.

وأشار المالكي، إلى اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.