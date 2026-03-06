قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
حسام الفقي

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بشأن آخر مستجدات إنشاء مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا المياه.


واستعرض التقرير موقف ورش العمل التى يتم عقدها بالمقر الرئيسي لمركز التدريب لتحديد متطلبات مناهج التعليم الفني الثانوى للفصول الدراسية الثلاث، بمشاركة خبراء من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة التربية والتعليم، والمركز القومي لبحوث المياه، تمهيدا للبدء في الخطوات التنفيذية لتأسيس المدارس الفنية المهنية لتكنولوجيا المياه، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية ITS agro الإيطالية، بهذا الشأن.


وصرح الدكتور سويلم أن توجه الوزارة لتأسيس هذه المدراس يأتى إيماناً بدور الوزارة الحيوي في دعم المجتمع، وإيجاد كوادر مدربة على أعلى مستوى تكون قادرة فى المستقبل على إدارة المنظومة المائية فى مصر بأعلى مستوى من الكفاءة اعتمادا على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة، تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0، خاصة توفير كوادر مؤهلة فى مجالات معالجة وتحلية المياه والمجالات التكنولوجية الحديثة .
وأشار إلى أن هذه المدارس ستقدم مناهج دراسية فريدة من نوعها تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، بهدف إعداد وتطوير كوادر فنية متخصصة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة في السنوات القادمة من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وكذلك إعداد مناهج متكاملة في مجالات الري والصرف وإدارة الموارد المائية وتأهيل المنشات المائية ومعالجة وتحلية المياه وتنفيذ وصيانة شبكات الري الحديث والمساحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصيانة وتشغيل طلمبات الرفع والمعدات والسيارات .

وزير الموارد المائية والرى الموارد المائية والرى مدارس فنية مهنية

