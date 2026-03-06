حزب الله: قصف ثكنة زرعيت الإسرائيلية برشقة صاروخية

كشف حزب الله عن قيامهم بقصف ثكنة زرعيت الإسرائيلية برشقة صاروخية، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة جديدة من الهجمات لاستهداف مواقع تابعة لـ "حزب الله" في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي وقت لاحق ؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل قائد بحزب الله في بيروت، موضحاً أنه كان "مسؤولاً عن إدارة القوة النارية للحزب ، وشغل منصب رئيس المدفعية في جنوب لبنان".

وأضاف جيش الاحتلال أن الرجل، الذي عرّفه باسم زيد علي جمعة، "كان مسؤولاً عن إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل"، بحسب ما أفادت به صحيفة هاآرتس الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير إن "حزب الله ارتكب خطأً استراتيجياً، فقد اختار الانضمام إلى الحملة، خلافاً لمصالح الشعب اللبناني، وهو يدفع ثمناً باهظاً لهذا القرار".