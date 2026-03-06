قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

حزب الله: قصف ثكنة زرعيت الإسرائيلية برشقة صاروخية

حزب الله
حزب الله
البهى عمرو

كشف حزب الله عن قيامهم بقصف ثكنة زرعيت الإسرائيلية برشقة صاروخية، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة جديدة من الهجمات لاستهداف مواقع تابعة لـ "حزب الله" في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي وقت لاحق ؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل قائد بحزب الله في بيروت، موضحاً أنه كان "مسؤولاً عن إدارة القوة النارية للحزب ، وشغل منصب رئيس المدفعية في جنوب لبنان".

وأضاف جيش الاحتلال أن الرجل، الذي عرّفه باسم زيد علي جمعة، "كان مسؤولاً عن إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل"، بحسب ما أفادت به صحيفة هاآرتس الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير إن "حزب الله ارتكب خطأً استراتيجياً، فقد اختار الانضمام إلى الحملة، خلافاً لمصالح الشعب اللبناني، وهو يدفع ثمناً باهظاً لهذا القرار".

حزب الله القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال الإسرائيلي

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

الدعاء

دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

انتخابات نقابة المهندسين

انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين.. إقبال ملحوظ منذ الساعات الأولى

الأرصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة

الاتحاد الأوروبي

مخاوف أوروبية من أزمة طاقة جديدة واحتمالات توسع الصراع بالشرق الأوسط

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

