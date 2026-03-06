بعد الهجوم الإسرائيلي.. إليسا تهاجم حزب الله وتدعو لحماية لبنان

هاجمت الفنانة إليسا حزب الله وذلك عقب الغارات الإسرائيلية التي تستهدف الضاحية الجنوبية، ردا على إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وكتبت اليسا فى تغريدة لها عبر حسابها علي “إكس” : يا رب احمينا وحاسب كل حدا وصل لبنان وشعبو لهون".

ويواصل جيش الإحتلال القصف على لبنان، اليوم الجمعة حيث توسع من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية إلى طرابلس شمالا وطريق المطار فيما يستمر حزب الله بإطلاق صواريخ بإتجاه إسرائيل.

وتأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وما يرافقها من عمليات عسكرية متبادلة على عدة جبهات، من بينها الجبهة اللبنانية.