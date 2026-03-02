قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة مع دول الخليج والأردن والعراق لمتابعة التطورات الإقليمية
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
فن وثقافة

حظرتيني لهذا السبب.. أدرعي يوجه رسالة إلى إليسا بشأن حماية اللبنانيين

منار نور

وجّه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، رسالة إلى إليسا، تعليقًا على تصريحاتها الأخيرة بشأن الأوضاع في لبنان وضرورة حماية أرواح المدنيين.

وكتب أفيخاي عبر حسابه الشخصي اكس :" ‏سيدة إليسا! 
‏ من المثير للاهتمام أن أراك اليوم تتبنين ذات المنطق الذي كان سببًا  في حظرك لي سابقًا. لقد أثبتت الأيام والواقع المرير صحة ما قلناه، وما كنت أكرره وهو أن حماية أرواح اللبنانيين تتطلب مواقف حازمة لا تقبل المواربة. ورغم أن هذا الإدراك جاء متأخرًا (عفوًا منك) وبعد "بلوك" لم يكن مبررًا، إلا أن مصلحة الإنسان الإسرائيلي واللبناني تظل هي البوصلة التي تجمعنا في النهاية.


وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي اكس :" دور الحكومة اليوم تكون حازمة، مطلوب قررات تحمي ارواح اللبنانيين من حزب سقطت عنو صفة المقاومة و صار حزب ارهابي بامتياز.

افيخاي إليسا الشعب اللبناني

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

