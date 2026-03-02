حظرتيني لهذا السبب.. أدرعي يوجه رسالة إلى إليسا بشأن حماية اللبنانيين

وجّه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، رسالة إلى إليسا، تعليقًا على تصريحاتها الأخيرة بشأن الأوضاع في لبنان وضرورة حماية أرواح المدنيين.

وكتب أفيخاي عبر حسابه الشخصي اكس :" ‏سيدة إليسا!

‏ من المثير للاهتمام أن أراك اليوم تتبنين ذات المنطق الذي كان سببًا في حظرك لي سابقًا. لقد أثبتت الأيام والواقع المرير صحة ما قلناه، وما كنت أكرره وهو أن حماية أرواح اللبنانيين تتطلب مواقف حازمة لا تقبل المواربة. ورغم أن هذا الإدراك جاء متأخرًا (عفوًا منك) وبعد "بلوك" لم يكن مبررًا، إلا أن مصلحة الإنسان الإسرائيلي واللبناني تظل هي البوصلة التي تجمعنا في النهاية.



وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي اكس :" دور الحكومة اليوم تكون حازمة، مطلوب قررات تحمي ارواح اللبنانيين من حزب سقطت عنو صفة المقاومة و صار حزب ارهابي بامتياز.