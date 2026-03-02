قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة مع دول الخليج والأردن والعراق لمتابعة التطورات الإقليمية
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
تكنولوجيا وسيارات

لمحدودي الدخل .. إليك أفضل هاتف اقتصادي بالأسواق في 2026

مواصفات وميزات هاتف Ai+ Pulse 2
مواصفات وميزات هاتف Ai+ Pulse 2
لمياء الياسين

أعلنت العلامة التجارية Ai+ عن هاتف Pulse 2، لتوسع بذلك مجموعة هواتفها الذكية ذات الأسعار المعقولة مع ترقيات تستهدف المستخدمين العاديين. ويركز الطراز الجديد، الذي يُعد خليفة هاتف AI+ Pulse الذي صدر العام الماضي، على عمر البطارية، وأداء الشاشة الأكثر سلاسة، وأحدث إصدار من نظام Android، وكاميرات محسّنة، مع الحفاظ على السعر في متناول المشترين المبتدئين

مواصفات وميزات هاتف Ai+ Pulse 2

يأتي جهاز AI+ Pulse 2 بشاشة HD+ مقاس 6.745 بوصة تتميز بمعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تصفحًا أكثر سلاسة مقارنةً بسابقه. تدعم الشاشة سطوعًا نموذجيًا يصل إلى 450 شمعة/م² وتتضمن دعم اللمس بعشر نقاط. يعمل الجهاز بمعالج Unisoc T7250 ثماني النواة المصنّع بتقنية 12 نانومتر، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x ووحدة تخزين eMMC

أما عن مواصفات التصوير فهو يأتي بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل، بينما تمت ترقية الكاميرا الأمامية إلى 8 ميجابكسل للحصول على صور سيلفي أكثر وضوحًا. يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات. 

مواصفات وميزات هاتف Ai+ Pulse 2

ميزات مواصفات وميزات جهاز Ai+ Pulse 2

على الرغم من البطارية الأكبر، تدعي Ai+ أن الهاتف يحافظ على تصميم نحيف في فئته. يحمل الهاتف تصنيف IP64 لتحسين مقاومة الغبار ورذاذ الماء
أما من ناحية البرمجيات، فيأتي هاتف Pulse 2 بنظام Android 16 مع واجهة NxtQuantum OS. 

صُممت هذه المنصة المُحدثة لتوفير واجهة استخدام أكثر سلاسة وأداءً مستقرًا للاستخدام اليومي. سيتوفر الهاتف بألوان الأخضر والأزرق والوردي والبنفسجي والأسود.

سعر وتوافر جهاز Ai+ Pulse 2
 

سيُطرح هاتف Ai+ Pulse 2 بنسختين. النسخة ذات سعة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت متوفرة بسعر 5999 روبية (حوالي 65 دولارًا أمريكيًا) خلال أول 24 ساعة من البيع، بينما ستتوفر النسخة ذات سعة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 7999 روبية (حوالي 90 دولارًا أمريكيًا) خلال فترة الإطلاق. يبدأ البيع يوم 11 مارس الساعة 12 ظهرًا .

وفي سياق متصل، تعمل شركة Ai+ أيضاً على سلسلة Nova 2. ومن المرجح أن يتم الكشف عن التشكيلة الجديدة في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

جانب من المضبوطات
أومودا القطط
بنتلي
كيا تيلورايد
