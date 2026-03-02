قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عبد العزيز: 23 عمل درامي من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية أثروا في نسب المشاهدة

المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الاعلي للإعلام
المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الاعلي للإعلام
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، أن هناك  إنتاج درامي كبير يتم إذاعته عبر الشاشات .

وقال رئيس الأعلى للإعلام، إن هناك نحو 23 عمل من إنتاج  الشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية ، فضلا عن  10 مسلسلات  من إنتاج عربي و7 مسلسلات من  إنتاج خاص بواقع 40 عمل درامي ، يتم إذاعتهم عبر الشاشات في شهر رمضان الكريم .

وأوضح المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، أن هناك عددا من المسلسلات التي حققت أثرا في المشاهدة وفي مقدمتها مسلسل  صحاب الأرض ورأس الافعي ،بالإضافة إلى مسلسل أثنين غيرنا والذي نال متابعة كبيرة  ومسلسل كان يا ما كان.

وتابع: إن لجنة الدراما التابعة للمجلس الاعلى للإعلاموالتي ترأسها الدكتورة ماجدة موريس تتابع وتراقب ،وتقدم تقريرا متكاملا عن الأعمال الرمضانية بموجب أكواد.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن هذا العام شهد تحسن كبير  عن الأعوام الماضية ، حيث تضاءلت مشاهد البلطجة والمخدرات ، مضيفا: هناك بعض المبدعين يرون أننا بحاجه الى التنوع ، ولكن هناك تحسن في الألفاظ ، بالإضافة إلى وجود أرقام الخط الساخن للشكاوي يتم إذاعتها في مشاهد إهانة المرأة وضرب الأطفال ، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة .

المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الاعلي للإعلام الشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شهر رمضان الكريم

