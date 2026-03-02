هل المرض والتعب عقاب من ربنا ليا؟ إمام السيدة زينب يجيب

وجهت الطفلة نور، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، تقول فيه: هل المرض والتعب عقاب من ربنا؟

وأجاب الدكتور أحمد عصام فرحات، على السؤال، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، بأن هذا الكلام غير صحيح، فهناك كثير من الأنبياء كانوا في بلاء وهذا ليس عقاب من الله لهم.

وتابع: الأنبياء والمرسلين هم أفضل الخلق، فسيدنا أيوب مسه الضر لمدة 18 عاما، وتعامل مع هذا البلاء بالصبر حتى شفاه الله.

وأكد أن الإنسان المبتلى لا يكون ذلك عقاب من الله، ويقول النبي: "أشد الناس بلاءا هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ويبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابه زيد له في البلاء".

وأوضح أن الإنسان يمكن أن يبتلى من أجل أن يصطفيه الله ويرفع درجاته، ولكن قد يكون البلاء عقاب لقوم آخرين فعلى حسب حال من ينزل عليه البلاء.