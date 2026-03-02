قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أسماء عبد الحفيظ

في شهر رمضان، يسعى كثير من الآباء إلى تعليم أبنائهم الصيام كجزء من التربية الدينية، لكن بدون وعي كافٍ لطريقة التعامل مع أطفالهم يتكرر الكثير من الأخطاء التي قد تزرع لدى الطفل مشاعر سلبية تجاه العبادة بدلاً من حبها. 

تتحدث هبه شمندي، أخصائي الصحة النفسية عن أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير من الأهالي عند تعليم أطفالهم الصيام، وكيف يمكن تجنبها بطريقة تربوية وصحية في نفس الوقت.

 وأكدت شمندي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الصيام عند الأطفال لا يجب أن يكون مجرد فرض أو تحدٍ، بل ينبغي أن يكون تجربة إيجابية تعزز من تقدير الطفل لقيم الصبر والانضباط. “الأخطاء في تعليم الصيام لا تقتصر على الجوانب العملية فقط، بل تمتد إلى النفسية التي تُبنى من خلالها علاقة الطفل بالعبادة”، كما قالت.

الخطأ الأول — إجبار الطفل على صيام اليوم كاملًا من أول مرة

أول خطأ يقع فيه الأهل هو إجبار الطفل على صيام يوم كامل منذ أول محاولة، معتقدين أن ذلك يظهر قوة التزامه. تشير شمندي إلى أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى شعور الطفل بالفشل والإحباط إذا لم يستطع إكمال اليوم. وتضيف: الأطفال ليست لديهم القدرة الجسدية والنفسية مثل الكبار، والتدرج في الصيام من ساعات قليلة إلى نصف يوم ثم إلى يوم كامل هو الأسلوب الأكثر صحة.

التدرج لا يمنح فقط الطفل فرصة للتكيف جسديًا، لكنه يعطيه أيضًا شعورًا بالإنجاز والثقة في النفس عندما يرى تقدمه يومًا بعد يوم.

الخطأ الثاني — المقارنة بأطفال آخرين

من الأخطاء الشائعة أيضًا أن يردد الأهل عبارات مثل: انظر إلى ابن عمك، هو صام اليوم كاملاً. ترى شمندي أن المقارنة بين الأطفال تخلق مشاعر نقص وقد تضر بالصورة الذاتية للطفل. 

وأشارت إلى أن لكل طفل طاقته وقدرته الخاصة، وأن التشجيع والتحفيز الذاتي أفضل بكثير من المقارنة.

“التربية هي أن نساعد الطفل على أن يكون أفضل نسخة من نفسه، وليس نسخة من الآخرين”، تقول هبه، مؤكدة أن هذا الأسلوب يعزز رغبة الطفل في الصيام بدافع داخلي، لا بدافع خارجي.

الخطأ الثالث — تجاهل الحالة الصحية والنفسية للطفل

إهمال الحالة الصحية للطفل أثناء الصيام يعد من الأخطاء الخطيرة. تشير شمندي إلى أنه يجب على الأهل مراقبة علامات التعب أو الإرهاق وعدم الإصرار على استمرار الصيام عند أول علامة ضعف. الصحة تأتي أولًا، ويجب أن يكون هناك توازن بين الرغبة في تعويد الطفل والصيانة النفسية والجسدية له.

ولفتت شمندي الإنتباه، إلى أن تحميل الطفل فكرة الصيام كونه واجبًا فقط دون شرح السبب والمعنى وراءه، يُفقده الدافع الحقيقي للصيام ويجعله يُنظر إلى العبادة كأمر مرهق وممل.

الخطأ الرابع — عدم شرح معنى الصيام وأهدافه

وترى شمندي أن الشرح البسيط لمعنى الصيام ولماذا نصوم في رمضان هو عنصر أساسي في قبوله لدى الطفل. فبدلاً من العبارة الجافة: صم لأن هذا واجب، يقترح الأطباء والمختصون،صياغات تربوية مثل: نصوم لنتعلم الصبر ونشعر بالآخرين ونزيد التقرب إلى الله.

هذه الطريقة تجعل الصيام ليس عبئًا جسديًا فقط، بل درسًا يؤدي إلى نمو الطفل داخليًا ويتعلم من خلاله قيمًا إنسانية وروحية.

