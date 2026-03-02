قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث
لسبب صادم .. الزمالك يفقد محمد صبحي أمام الاتحاد السكندري
أصل الحكاية

من الإفطار إلى السحور.. أهم المشروبات لتعويض نقص السوائل والفيتامينات

من الإفطار إلى السحور.. أهم المشروبات لتعويض السوائل والفيتامينات
من الإفطار إلى السحور.. أهم المشروبات لتعويض السوائل والفيتامينات
ولاء خنيزي

مع الصيام لساعات طويلة خلال شهر رمضان، يصبح الحفاظ على توازن السوائل في الجسم أمرًا أساسيًا للحفاظ على النشاط والتركيز وكفاءة أعضاء الجسم الحيوية، وليس مجرد رفاهية غذائية.

فالجسم يفقد الماء والأملاح المعدنية أثناء الصيام، ما يجعل اختيار المشروبات بين الإفطار والسحور عنصرًا مهمًا لتجنب الصداع، الإرهاق، واضطرابات الهضم.

وأكد تقرير نشره موقع WebMD أن تعويض السوائل يجب أن يكون مصحوبًا باستعادة الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم لضمان امتصاص الماء بكفاءة والحفاظ على توازن الجسم الداخلي.

مشروبات للإفطار لإعادة الترطيب سريعًا

عند أذان المغرب، يحتاج الجسم إلى مشروبات ترطبه بسرعة دون رفع مفاجئ لمستوى السكر:

  • الماء: أهم عنصر لإعادة الترطيب فور الإفطار.
  • ماء جوز الهند: غني بالبوتاسيوم والأملاح الطبيعية لتعويض ما فُقد خلال النهار دون إضافة سكر صناعي.
  • العصائر الطازجة: مثل البرتقال، البطيخ، والرمان، توفر فيتامينات ومضادات أكسدة مع محتوى مائي مرتفع. يفضل تناولها دون سكر مضاف.
  • المشروبات الرمضانية التقليدية: كالجلاب وقمر الدين وعصير التمر الهندي، تمنح سوائل وسكريات طبيعية تمنح دفعة طاقة بعد الصيام.

مشروبات السحور لدعم القدرة على الصيام

ما يتم تناوله قبل الفجر يؤثر على قدرة الجسم على الصمود طوال النهار:

  • اللبن والمشروبات الحليبية: تمد الجسم بالبروتين والسوائل، وتزيد الإحساس بالشبع لفترة أطول، كما تدعم صحة الجهاز الهضمي.
  • عصائر التمر مع الزبادي والمكسرات: توفر توازنًا بين السكريات الطبيعية والبروتين والدهون الصحية، مما يضمن إطلاقًا تدريجيًا للطاقة ويقلل الشعور بالجوع.
  • شاي الأعشاب: مثل البابونج، النعناع، والزنجبيل، خالية من الكافيين وتساعد على تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ.

نصائح للحفاظ على الترطيب

  • تجنب المشروبات السكرية والمحتوية على الكافيين لتقليل فقدان السوائل وللحفاظ على جودة النوم.
  • احرص على تعويض الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم عبر مشروبات طبيعية أو أطعمة غنية بالماء مثل الخيار والبطيخ والشوربة.
  • وزع شرب الماء من الإفطار حتى السحور، بمعدل لا يقل عن ثمانية أكواب، وقلل المشروبات الغازية والمنبهة، وأدخل الأطعمة الغنية بالماء ضمن وجباتك.
  • اختيار المشروبات الصحيحة لا يقل أهمية عن الطعام، فهو يضمن قدرة الجسم على أداء وظائفه الحيوية بكفاءة خلال ساعات الصيام الطويلة.
رمضان رمضان 2025 الإفطار السحور المشروبات السوائل الفيتامينات

