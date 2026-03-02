قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تذوق من جحيم غزة .. الاحتلال يعلن إصابة 960 شخصا منذ بدء المواجهة مع إيران
خيركم سابق| السيدة المسنة عفاف: بيعت السرير بتاعي عشان أشتري كفن
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
أخبار العالم

من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران

ترامب
ترامب
ناصر السيد

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن أربعة محاور للضربات التي بدأت أمريكا وإسرائيل في شنها ضد إيران، مؤكدا أن “تدمير قدرات إيران الصاروخية، وإبادة أسطولها البحري، وإنهاء طموحاتها النووية، ومنعها من تسليح الإرهابيين”؛ هي الأهداف الواضحة للحملة العسكرية.

وأضاف: "أولاً، نحن ندمر قدرات إيران الصاروخية - وأنتم ترون ذلك يحدث كل ساعة - وقدرتها على إنتاج صواريخ جديدة، بل وصواريخ متطورة للغاية، ثانياً، نحن ندمر أسطولها البحري، لقد أغرقنا بالفعل 10 سفن، إنها الآن في قاع البحر".

وقال إن الضربات، التي بدأت فجر السبت واستمرت حتى الإثنين، ستضمن "ألا تتمكن إيران أبداً من الحصول على سلاح نووي"، محذرا من أن النظام "في طريقه إلى التوصل إلى اتفاق شرعي" بموجب اتفاقية وقعها الرئيس السابق باراك أوباما، والتي انسحب منها ترامب في ولايته الأولى. 

وقال ترامب: "وأخيرًا، نضمن عدم قدرة النظام الإيراني على الاستمرار في تسليح وتمويل وتوجيه الجيوش الإرهابية خارج حدوده".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق كانت “متقطعة”، و"توقفت في نهاية المطاف" قبل الضربات العسكرية.

واستطرد: "اعتقدنا أننا توصلنا إلى اتفاق، لكنهم تراجعوا، ثم عادوا، واعتقدنا أننا توصلنا إلى اتفاق، لكنهم تراجعوا أيضًا.. قلتُ: لا يمكنكم التعامل مع هؤلاء الناس، يجب أن يتم ذلك بالطريقة الصحيحة".

