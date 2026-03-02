من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن أربعة محاور للضربات التي بدأت أمريكا وإسرائيل في شنها ضد إيران، مؤكدا أن “تدمير قدرات إيران الصاروخية، وإبادة أسطولها البحري، وإنهاء طموحاتها النووية، ومنعها من تسليح الإرهابيين”؛ هي الأهداف الواضحة للحملة العسكرية.

وأضاف: "أولاً، نحن ندمر قدرات إيران الصاروخية - وأنتم ترون ذلك يحدث كل ساعة - وقدرتها على إنتاج صواريخ جديدة، بل وصواريخ متطورة للغاية، ثانياً، نحن ندمر أسطولها البحري، لقد أغرقنا بالفعل 10 سفن، إنها الآن في قاع البحر".

وقال إن الضربات، التي بدأت فجر السبت واستمرت حتى الإثنين، ستضمن "ألا تتمكن إيران أبداً من الحصول على سلاح نووي"، محذرا من أن النظام "في طريقه إلى التوصل إلى اتفاق شرعي" بموجب اتفاقية وقعها الرئيس السابق باراك أوباما، والتي انسحب منها ترامب في ولايته الأولى.

وقال ترامب: "وأخيرًا، نضمن عدم قدرة النظام الإيراني على الاستمرار في تسليح وتمويل وتوجيه الجيوش الإرهابية خارج حدوده".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق كانت “متقطعة”، و"توقفت في نهاية المطاف" قبل الضربات العسكرية.

واستطرد: "اعتقدنا أننا توصلنا إلى اتفاق، لكنهم تراجعوا، ثم عادوا، واعتقدنا أننا توصلنا إلى اتفاق، لكنهم تراجعوا أيضًا.. قلتُ: لا يمكنكم التعامل مع هؤلاء الناس، يجب أن يتم ذلك بالطريقة الصحيحة".