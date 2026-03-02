غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت قيادة ألفارو أربيلوا، عن قائمة الفريق لمواجهة خيتافي، في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويستضيف ريال مدريد نظيره خيتافي على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، وسيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، دين هويسن.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، سيستيرو، مانويل أنخيل، بالاسيوس، تياجو بياتريش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.