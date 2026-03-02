محافظ كفر الشيخ يكرم نظيره السابق اللواء علاء عبد المعطي

كرَّم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية الحالي، ومحافظ كفرالشيخ السابق، تقديرًا لمسيرة عمله وعطاءه منذ توليه منصب محافظ كفر الشيخ وحتى تكريمه والجهود التي بذلها لصالح المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفر الشيخ، وعدد القيادات التنفيذية بالمحافظة.

فى كلمته قدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، خالص التهنئة للمهندس إبراهيم مكي، بمناسبة توليه منصب محافظ كفرالشيخ، معربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد، وأن تكون محافظة كفرالشيخ على يديه الكريمة من أرقى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المنصب يأتى تتويجًا لجهوده وإسهاماته الملموسة وثقة القيادة السياسية.

قال المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أن تكريم " اللواء دكتور علاء عبدالمعطي"، يؤكد على ترسيخ مبادئ الوفاء وحرص المحافظة على تواصل الأجيال واستكمال مسيرة العطاء، وتسليم الراية من قيادة لأخرى، فى إطار من التعاون والتكامل، متمنياً لمحافظة كفرالشيخ، دوام التقدم والريادة وتحقيق تطلعات المواطنين، وتكون من أولى محافظات الجمهورية تقدماً في كل المجالات.

أشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود الزملاء المحافظين السابقين وما تحقق من إنجازات على أرض محافظة كفرالشيخ، مؤكدًا على إستكمال مسيرة التنمية والعطاء، والمضى قدمًا نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، وتحقيق المزيد من الإنجازات، التى تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

وقدم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، درع المحافظة إلى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية الحالي، ومحافظ كفر الشيخ السابق، وكتاب الله الكريم "المصحف الشريف"؛ هدية تذكارية، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة وعطائه المتميز خلال فترة توليه منصب محافظ كفرالشيخ.

الجدير بالذكر: أن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، تولى منصب محافظ كفرالشيخ خلال الفترة من 3 يوليو لعام 2024 وحتى 16 فبراير الماضي، وشهدت المحافظة خلالها طفرة تنموية كبيرة فى المشروعات بمختلف المجالات، شملت التعليم والصحة والطرق والبنية التحتية وغيرها من المجالات.