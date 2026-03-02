قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لتعزيز الوعي الوطني وبناء الشخصية القيادية
تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة لزيادة إنتاج البترول والغاز في مصر | تفاصيل
انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين
إسرائيل تشن أكثر من 80 غارة على لبنان منذ الليلة الماضية
وزير التعليم : نعمل على بناء وعي وطني متكامل من خلال مادة التاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض مشروعك للحرف اليدوية والتراثية بدسوق| صور

افتتاح معرض مشروعك
افتتاح معرض مشروعك
محمود زيدان

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، افتتاح معرض «مشروعك» للحرف اليدوية والصناعات التراثية والمواد الغذائية بمركز دسوق، والذى يستمر فى الفترة من 1 إلى 5 مارس 2026، في إطار دعم الصناعات التراثية المتنوعة وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين على تطوير منتجاتهم وتعزيز فرص تسويقها، بحضور جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، الدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك، ومنسق منصة أيادي مصر بالمحافظة.

يضم المعرض أكثر من 45 عارضًا يقدمون مجموعة كبيرة من المنتجات تشمل السجاد والكليم، والمنسوجات، والخرز، والخزف، وشنط الهاند ميد، والملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتعزيز تسويق المنتجات التراثية والحرفية، من خلال إنشاء منفذ أو معرض تسويقي شهري بكل مركز ومدينة، بما يضمن توسيع فرص العرض والزخم التسويقي للحرفيين والأسر المنتجة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة لرفع جودة المنتج، ودعم الصناعات اليدوية التي تعكس الهوية الوطنية وتمثل قيمة تراثية متفرّدة.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المحافظة تكثف من تنظيم المعارض الداعمة للصناعات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة، في إطار مشروعات تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير فرص العمل للشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الهادفة إلى توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تضع تنمية الحرف اليدوية وتعزيز الاقتصاد المحلي ضمن أولوياتها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه المعارض لم تعد مجرد منصات للعرض والبيع، بل تحولت إلى بوابات حقيقية لتعزيز الفرص وبناء مشروعات ناجحة، عبر ربط الحرفيين والأسر المنتجة بجهات التمويل والدعم الفني، وإتاحة مساحات ترويجية واسعة لمنتجاتهم أمام الجمهور، لافتًا أن المحافظة تعمل على توسيع هذه المبادرات لتشمل أكبر عدد من المبدعين ورواد الأعمال، بما يسهم في خلق مجتمع منتج، وتحقيق نهضة اقتصادية قائمة على الابتكار والحرف التراثية الأصيلة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ دسوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

سيارات مستعملة في مصر

سيارات مستعملة بـ 400 ألف جنيه في مصر

اودي A5 ام مرسيدس C 200

أيهما تفضل.. أودي A5 أم مرسيدس C 200 موديل 2026

بي ام دبليو X3 موديل 2026

مواصفات بي إم دبليو X3 موديل 2026

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد