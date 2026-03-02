محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض مشروعك للحرف اليدوية والتراثية بدسوق| صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، افتتاح معرض «مشروعك» للحرف اليدوية والصناعات التراثية والمواد الغذائية بمركز دسوق، والذى يستمر فى الفترة من 1 إلى 5 مارس 2026، في إطار دعم الصناعات التراثية المتنوعة وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين على تطوير منتجاتهم وتعزيز فرص تسويقها، بحضور جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، الدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك، ومنسق منصة أيادي مصر بالمحافظة.

يضم المعرض أكثر من 45 عارضًا يقدمون مجموعة كبيرة من المنتجات تشمل السجاد والكليم، والمنسوجات، والخرز، والخزف، وشنط الهاند ميد، والملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتعزيز تسويق المنتجات التراثية والحرفية، من خلال إنشاء منفذ أو معرض تسويقي شهري بكل مركز ومدينة، بما يضمن توسيع فرص العرض والزخم التسويقي للحرفيين والأسر المنتجة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة لرفع جودة المنتج، ودعم الصناعات اليدوية التي تعكس الهوية الوطنية وتمثل قيمة تراثية متفرّدة.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المحافظة تكثف من تنظيم المعارض الداعمة للصناعات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة، في إطار مشروعات تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير فرص العمل للشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الهادفة إلى توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تضع تنمية الحرف اليدوية وتعزيز الاقتصاد المحلي ضمن أولوياتها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه المعارض لم تعد مجرد منصات للعرض والبيع، بل تحولت إلى بوابات حقيقية لتعزيز الفرص وبناء مشروعات ناجحة، عبر ربط الحرفيين والأسر المنتجة بجهات التمويل والدعم الفني، وإتاحة مساحات ترويجية واسعة لمنتجاتهم أمام الجمهور، لافتًا أن المحافظة تعمل على توسيع هذه المبادرات لتشمل أكبر عدد من المبدعين ورواد الأعمال، بما يسهم في خلق مجتمع منتج، وتحقيق نهضة اقتصادية قائمة على الابتكار والحرف التراثية الأصيلة.