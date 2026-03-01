إطلاق مسابقة أفضل مقرأة قرآنية في مساجد كفر الشيخ

أعلن الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، عن إطلاق مسابقة كبرى لاختيار "أفضل مقرأة قرآنية" على مستوى مساجد المحافظة، في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف للنهوض بالمقارئ الرسمية والارتقاء بالأداء القرآني داخل بيوت الله.

وأكد مدير المديرية أن هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز روح التنافس المحمود بين الأئمة وأعضاء المقارئ، بما يسهم في تجويد التلاوة وترسيخ الالتزام بالضوابط المنهجية المعتمدة، وإبراز النماذج المتميزة في خدمة كتاب الله عز وجل.

وأشار إلى أن التكريم سيكون تكريمًا خاصًّا يليق بحملة القرآن، وسيتفضل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتكريم المقرأة الفائزة تقديرًا لجهودها وتميزها.

وأوضح أن لجان التقييم ستعمل وفق معايير دقيقة تضمن النزاهة والشفافية، من أبرزها: جودة التلاوة وضبط أحكام التجويد وسلامة المخارج، مدى التزام أعضاء المقرأة بالمواعيد ونسبة الحضور، حجم المشاركة من رواد المسجد وتأثير المقرأة في المجتمع المحيط، ودور المقرأة في نشر ثقافة التلاوة الصحيحة وترسيخ القيم القرآنية.

وأكد أن الهدف من المسابقة يتجاوز حدود المنافسة، لتكون خطوة عملية نحو تحويل مساجد كفر الشيخ إلى منارات إشعاع قرآني تسهم في بناء وعي رشيد، وتحفيظ النشء والشباب العلم الصحيح والفهم المستنير.