استجابة سريعة لأولياء أمور مدرسة الأمل للنور والمكفوفين عقب لقاء محافظ أسوان

جاء فى استجابة سريعة من الدكتور ربيع أبو يوسف مدير مديرية التربية والتعليم تترجم روح المسئولية والتفاعل المباشر مع مطالب المواطنين .

أكد مدير المديرية للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أنه سيتم توفير الأوراق الخاصة بطابعة " برايل " غداً مدرسة الأمل للنور والمكفوفين .

وقد جاء ذلك عقب لقاء المحافظ بأولياء الأمور خلال جولته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من ذوى الهمم بالمدرسة .

إستجابة سريعة

وأوضح بأنه بالتوازى سيتم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لماكينات الطباعة ومستلزماتها خلال الأيام القادمة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان كفاءة التشغيل وإستمرارية تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة .

وأشار محافظ أسوان إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة بمختلف القطاعات بهدف رصد أى ملاحظات على أرض الواقع والتعامل الفورى معها ، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً فى توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة لأبنائنا الطلاب ، خاصة مدارس التربية الخاصة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويدعم دمجهم وتمكينهم فى المجتمع .