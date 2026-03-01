قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدباغ وعبد المجيد يخضعان لفحص المنشطات عقب انتهاء مباراة بيراميدز بالدوري
الفارس الأبيض في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز
فحص منشطات لثنائي الزمالك بعد مواجهة بيراميدز
الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
الدوري الإيطالي | التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ويوفنتوس
سموحة يكتسح البنك الأهلي بثلاثية في الدوري
قيادية بحماة الوطن: مصر بقيادة الرئيس السيسي ركيزة الاستقرار بالمنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استجابة سريعة لأولياء أمور مدرسة الأمل للنور والمكفوفين عقب لقاء محافظ أسوان

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

جاء فى استجابة سريعة من الدكتور ربيع أبو يوسف مدير مديرية التربية والتعليم تترجم روح المسئولية والتفاعل المباشر مع مطالب المواطنين .

أكد مدير المديرية للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أنه سيتم توفير الأوراق الخاصة بطابعة " برايل " غداً مدرسة الأمل للنور والمكفوفين .

وقد جاء ذلك عقب لقاء المحافظ بأولياء الأمور خلال جولته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من ذوى الهمم بالمدرسة .

 إستجابة سريعة

وأوضح بأنه بالتوازى سيتم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لماكينات الطباعة ومستلزماتها خلال الأيام القادمة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان كفاءة التشغيل وإستمرارية تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة .

وأشار محافظ أسوان إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة بمختلف القطاعات بهدف رصد أى ملاحظات على أرض الواقع والتعامل الفورى معها ، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً فى توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة لأبنائنا الطلاب ، خاصة مدارس التربية الخاصة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويدعم دمجهم وتمكينهم فى المجتمع .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
