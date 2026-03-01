قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يفاجئ مدرستي الأمل للنور والصم بحملة تفتيش مفاجئة.. صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بزيارة ميدانية مفاجئة لمدرسة الأمل للنور والمكفوفين للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من ذوى الهمم ، والتأكد من إنتظام العمل بالكفاءة المطلوبة داخل المدرسة .

وخلال جولته حرص المحافظ على مراجعة دفاتر الماكينات الخاصة بتشغيل طابعة "برايل" فى إستجابة سريعة تعكس التفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية .

وشدد المحافظ على مسئولى المدرسة بسرعة التنسيق مع الشركة المختصة بأعمال الإصلاح والصيانة لضمان جودة التشغيل ، مع توفير كافة الخامات والمستلزمات اللازمة لتشغيل الطابعة بالكفاءة اللازمة بما يسهم فى دعم العملية التعليمية وتمكين الطلاب من التحصيل الدراسى على الوجه الأكمل .

وأكد المهندس عمرو لاشين لأولياء الأمور الذين ألتقى بهم بأننا نعمل على توفير بيئة تعليمية وتربوية ملائمة ، وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية بما يضمن توفير سبل الراحة والرعاية الشاملة لأبنائنا من ذوى الهمم من خلال تجهيز قائمة بالمهمات والأجهزة والمواد المطلوبة لتميز عملية الدراسة للأطفال بالمدرسة .

جولة ميدانية

وعقب ذلك توجه محافظ أسوان فى زيارة مفاجئة إلى مدرسة الأمل للصم ، حيث قام بمراجعة دفاتر الحضور والإنصراف للعاملين للتأكد من الإنضباط الإدارى ، وإنتظام سير العملية التعليمية .

وأكد المحافظ بأنه سيتم إتخاذ إجراءات قانونية رادعة وحازمة تتمثل فى تحويل المختصين عن تأجير الملعب الملحق إلى النيابة العامة للتحقيق بشكل فورى وعاجل فى حالة ثبوت عدم توريد المبالغ المحصلة لصالح الحساب الرسمى للمدرسة حيث أن هذا الإجراء يأتى لتطبيق الضوابط المنظمة بكل نزاهة وشفافية ، والتى تستوجب الحصول على موافقة مجلس الأمناء قبل تحصيل أى رسوم بهدف تحقيق عوائد ذاتية يتم توجيهها لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

وشدد المحافظ على أنه لن نتهاون فى تطبيق القانون ، ونعمل جاهدين لدعم ورعاية الطلاب من ذوى الهمم بإعتبار ذلك أولوية قصوى تأتى فى إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص ، والإرتقاء بجودة الخدمات التعليمية داخل مختلف المؤسسات التعليمية بالمحافظة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

